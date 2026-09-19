https://crimea.ria.ru/20260919/kto-gibnet-v-krymu-na-pozharakh-chasche-vsego----otvet-mchs-1159524514.html

Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧС

Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧС - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧС

С начала года на пожарах в Крыму погибли 63 человека, среди них один ребенок. Такие печальные данные предоставили в ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T10:54

2026-09-19T10:54

2026-09-19T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. С начала года на пожарах в Крыму погибли 63 человека, среди них один ребенок. Такие печальные данные предоставили в ГУ МЧС по республике Крым.Так также отметили, что за последние пять лет число погибших выросло на 26%. На основе статистики Главного управления МЧС России по Республике Крым составлен портрет "типичной жертвы". Чаще всего погибший – мужчина старше 60 лет (58% всех погибших). На втором месте люди в возрасте от 40 до 60 лет."Дети гибнут крайне редко (всего 1 случай или 2% от общего числа)", - приведи данные в ГУ МЧС.Риску в большей степени, по данным статистики, подвержены одиноко проживающие пенсионеры."Типичное жилище пострадавшего характеризуется отсутствием автономных дымовых пожарных извещателей, ветхой электропроводкой советского образца и загроможденными мебелью путями эвакуации. Часто в доме отсутствуют элементарные средства первичного пожаротушения", - говорится в статданных.Наиболее частый временной период гибели людей - с 22:00 до 06:00. В это время человек спит и может задохнуться продуктами горения еще до того, как проснется от запаха дыма. Скорость распространения токсичного угарного газа делает невозможным самостоятельную эвакуацию для пожилых людей, объяснили спасатели этот факт.В 73% случаев гибель наступает от непотушенной сигареты."Сценарий всегда один: человек засыпает с непотушенной сигаретой в руке. Окурок падает в кресло или постель. Материалы вспыхивают спустя 15–20 минут после начала тления, когда продукты горения уже заполоняют помещение. Пять вдохов едкого дыма становятся смертельными. Проснуться просто не успеваешь. Если курите дома - используйте тяжелую пепельницу из стекла или металла и лейте в нее воду перед сном", - советуют в МЧС.На втором месте среди причин пожара – короткое замыкание (19%).Алкогольное опьянение становится причиной смертельной ситуации в 32%, а в возрастной группе 40-60 лет – в 43%.Для предотвращения беды рекомендуют установить пожарный извещатель, проверить проводку, не курить в постели, советуют в ведомстве.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожареВ Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из домаВ Крыму за неделю потушили 113 пожаров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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