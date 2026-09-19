https://crimea.ria.ru/20260919/kto-gibnet-v-krymu-na-pozharakh-chasche-vsego----otvet-mchs-1159524514.html
Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧС
Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧС - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧС
С начала года на пожарах в Крыму погибли 63 человека, среди них один ребенок. Такие печальные данные предоставили в ГУ МЧС по республике Крым. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T10:54
2026-09-19T10:54
2026-09-19T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. С начала года на пожарах в Крыму погибли 63 человека, среди них один ребенок. Такие печальные данные предоставили в ГУ МЧС по республике Крым.Так также отметили, что за последние пять лет число погибших выросло на 26%. На основе статистики Главного управления МЧС России по Республике Крым составлен портрет "типичной жертвы". Чаще всего погибший – мужчина старше 60 лет (58% всех погибших). На втором месте люди в возрасте от 40 до 60 лет."Дети гибнут крайне редко (всего 1 случай или 2% от общего числа)", - приведи данные в ГУ МЧС.Риску в большей степени, по данным статистики, подвержены одиноко проживающие пенсионеры."Типичное жилище пострадавшего характеризуется отсутствием автономных дымовых пожарных извещателей, ветхой электропроводкой советского образца и загроможденными мебелью путями эвакуации. Часто в доме отсутствуют элементарные средства первичного пожаротушения", - говорится в статданных.Наиболее частый временной период гибели людей - с 22:00 до 06:00. В это время человек спит и может задохнуться продуктами горения еще до того, как проснется от запаха дыма. Скорость распространения токсичного угарного газа делает невозможным самостоятельную эвакуацию для пожилых людей, объяснили спасатели этот факт.В 73% случаев гибель наступает от непотушенной сигареты."Сценарий всегда один: человек засыпает с непотушенной сигаретой в руке. Окурок падает в кресло или постель. Материалы вспыхивают спустя 15–20 минут после начала тления, когда продукты горения уже заполоняют помещение. Пять вдохов едкого дыма становятся смертельными. Проснуться просто не успеваешь. Если курите дома - используйте тяжелую пепельницу из стекла или металла и лейте в нее воду перед сном", - советуют в МЧС.На втором месте среди причин пожара – короткое замыкание (19%).Алкогольное опьянение становится причиной смертельной ситуации в 32%, а в возрастной группе 40-60 лет – в 43%.Для предотвращения беды рекомендуют установить пожарный извещатель, проверить проводку, не курить в постели, советуют в ведомстве.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожареВ Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из домаВ Крыму за неделю потушили 113 пожаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пожар, крым, новости крыма, статистика, гу мчс рф по республике крым
Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - ответ МЧС
Кто гибнет в Крыму на пожарах чаще всего - МЧС составили портрет типичной жертвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. С начала года на пожарах в Крыму погибли 63 человека, среди них один ребенок. Такие печальные данные предоставили в ГУ МЧС по республике Крым.
Так также отметили, что за последние пять лет число погибших выросло на 26%. На основе статистики Главного управления МЧС России по Республике Крым составлен портрет "типичной жертвы". Чаще всего погибший – мужчина старше 60 лет (58% всех погибших). На втором месте люди в возрасте от 40 до 60 лет.
"Дети гибнут крайне редко (всего 1 случай или 2% от общего числа)", - приведи данные в ГУ МЧС.
Риску в большей степени, по данным статистики, подвержены одиноко проживающие пенсионеры.
"Типичное жилище пострадавшего характеризуется отсутствием автономных дымовых пожарных извещателей, ветхой электропроводкой советского образца и загроможденными мебелью путями эвакуации. Часто в доме отсутствуют элементарные средства первичного пожаротушения", - говорится в статданных.
Наиболее частый временной период гибели людей - с 22:00 до 06:00. В это время человек спит и может задохнуться продуктами горения еще до того, как проснется от запаха дыма. Скорость распространения токсичного угарного газа делает невозможным самостоятельную эвакуацию для пожилых людей, объяснили спасатели этот факт.
В 73% случаев гибель наступает от непотушенной сигареты.
"Сценарий всегда один: человек засыпает с непотушенной сигаретой в руке. Окурок падает в кресло или постель. Материалы вспыхивают спустя 15–20 минут после начала тления, когда продукты горения уже заполоняют помещение. Пять вдохов едкого дыма становятся смертельными. Проснуться просто не успеваешь. Если курите дома - используйте тяжелую пепельницу из стекла или металла и лейте в нее воду перед сном", - советуют в МЧС.
На втором месте среди причин пожара – короткое замыкание (19%).
Алкогольное опьянение становится причиной смертельной ситуации в 32%, а в возрастной группе 40-60 лет – в 43%.
"Таким образом, статистический погибший на пожаре в Крыму в 2026 году - это одиноко проживающий пенсионер старше 60 лет, который ночью погибает во сне в собственной спальне от отравления угарным газом. Пожар начинается из-за непотушенной сигареты, а вероятность трагедии многократно возрастает, если вечером он употреблял спиртные напитки", - резюмируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Для предотвращения беды рекомендуют установить пожарный извещатель, проверить проводку, не курить в постели, советуют в ведомстве.
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