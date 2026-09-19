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Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для проезда - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Крымский мост открыт для проезда
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T21:35
2026-09-19T21:35
2026-09-19T21:37
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили. Об этом сообщили в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.Мостовой переход был закрыт для проезда в субботу в 20:55. Ограничения действовали 13 минут.Мост периодически перекрывают из соображений безопасности, так как это стратегический объект.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост открыт для проезда
Крымский мост открыт для движения транспорта
21:35 19.09.2026 (обновлено: 21:37 19.09.2026)