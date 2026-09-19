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Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября
Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября
До 1 октября более 170 тысяч федеральных льготников Крыма могут изменить форму получения набора социальных услуг на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T14:44
2026-09-19T14:44
отделение социального фонда россии по республике крым
льгота
пособия и выплаты
соцзащита
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. До 1 октября более 170 тысяч федеральных льготников Крыма могут изменить форму получения набора социальных услуг на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по Республике Крым.При возникновении права на выплату, например, при установлении инвалидности, соцуслуги предоставляется в натуральном виде. Исключение составляют ветераны боевых действий, в том числе СВО, и граждане, пострадавшие от радиации. Изначально набор соцуслуг они получают в виде денежной прибавки к ежемесячной выплате.В дальнейшем по заявлению получать набор можно в денежном эквиваленте или двумя способами одновременно: одну часть – в натуральном, а другую – в денежном.Чтобы изменить способ получения набора соцуслуг, нужно подать заявление до 1 октября через портал госуслуг или в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым. Выбранная форма начнет действовать с 1 января 2027 года. Если получатель не планирует менять форму получения на следующий год, то подавать заявление не нужно, уточнили в СФР.Ранее, СФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготников. Новую работу в рамках нацпроекта "Кадры" получили 11 жителей республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиян180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда РоссииВ Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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отделение социального фонда россии по республике крым, льгота, пособия и выплаты, соцзащита, новости крыма, крым
Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября

В Крыму федеральные льготники могу выбрать форму социальных услуг до 1 октября - СФР

14:44 19.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ России изменится порядок начисления соцвыплат
В России изменится порядок начисления соцвыплат - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. До 1 октября более 170 тысяч федеральных льготников Крыма могут изменить форму получения набора социальных услуг на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по Республике Крым.
"Право на набор социальных услуг имеют льготные категории граждан, которые получают ежемесячную денежную выплату: ветераны Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие от радиации, дети и взрослые с инвалидностью, лица, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", ветераны боевых действий и другие", - говорится в сообщении.
При возникновении права на выплату, например, при установлении инвалидности, соцуслуги предоставляется в натуральном виде. Исключение составляют ветераны боевых действий, в том числе СВО, и граждане, пострадавшие от радиации. Изначально набор соцуслуг они получают в виде денежной прибавки к ежемесячной выплате.
В дальнейшем по заявлению получать набор можно в денежном эквиваленте или двумя способами одновременно: одну часть – в натуральном, а другую – в денежном.
Чтобы изменить способ получения набора соцуслуг, нужно подать заявление до 1 октября через портал госуслуг или в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым. Выбранная форма начнет действовать с 1 января 2027 года. Если получатель не планирует менять форму получения на следующий год, то подавать заявление не нужно, уточнили в СФР.
Ранее, СФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготников. Новую работу в рамках нацпроекта "Кадры" получили 11 жителей республики.
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Отделение Социального фонда России по Республике КрымЛьготаПособия и выплатыСоцзащитаНовости КрымаКрым
 
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