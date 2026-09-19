https://crimea.ria.ru/20260919/krymchane-mogut-vybrat-formu-sotsuslug-do-1-oktyabrya-1159506777.html

Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября

Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября

До 1 октября более 170 тысяч федеральных льготников Крыма могут изменить форму получения набора социальных услуг на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T14:44

2026-09-19T14:44

2026-09-19T14:44

отделение социального фонда россии по республике крым

льгота

пособия и выплаты

соцзащита

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. До 1 октября более 170 тысяч федеральных льготников Крыма могут изменить форму получения набора социальных услуг на 2027 год. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по Республике Крым.При возникновении права на выплату, например, при установлении инвалидности, соцуслуги предоставляется в натуральном виде. Исключение составляют ветераны боевых действий, в том числе СВО, и граждане, пострадавшие от радиации. Изначально набор соцуслуг они получают в виде денежной прибавки к ежемесячной выплате.В дальнейшем по заявлению получать набор можно в денежном эквиваленте или двумя способами одновременно: одну часть – в натуральном, а другую – в денежном.Чтобы изменить способ получения набора соцуслуг, нужно подать заявление до 1 октября через портал госуслуг или в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым. Выбранная форма начнет действовать с 1 января 2027 года. Если получатель не планирует менять форму получения на следующий год, то подавать заявление не нужно, уточнили в СФР.Ранее, СФР Крыма направил около 1 млн субсидий за трудоустройство льготников. Новую работу в рамках нацпроекта "Кадры" получили 11 жителей республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиян180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда РоссииВ Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, льгота, пособия и выплаты, соцзащита, новости крыма, крым