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Крым продал 10 национализированных объектов за год

Крым продал 10 национализированных объектов за год - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Крым продал 10 национализированных объектов за год

В 2026 году Крым продал 10 национализированных активов украинских олигархов на общую сумму порядка 1,3 миллиарда рублей. Такие данные РИА Новости сообщил глава... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T11:44

2026-09-19T11:44

2026-09-19T11:44

национализация в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В 2026 году Крым продал 10 национализированных активов украинских олигархов на общую сумму порядка 1,3 миллиарда рублей. Такие данные РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Из наиболее крупных объектов - санаторий "Прибрежный" на Южном берегу Крыма стоимостью 780 миллионов рублей и Фабрика головных уборов в Ялте на улице Домстоевского - 217 миллионов рублей.Ранее Константинов заявил, что с 2023 года в республике продано 83 национализированных объекта на общую сумму 13,6 млрд рублей. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала также квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУВ Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантовКрым продал национализированные активы на 13 млрд рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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