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Крым продал 10 национализированных объектов за год - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Крым продал 10 национализированных объектов за год
Крым продал 10 национализированных объектов за год - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Крым продал 10 национализированных объектов за год
В 2026 году Крым продал 10 национализированных активов украинских олигархов на общую сумму порядка 1,3 миллиарда рублей. Такие данные РИА Новости сообщил глава... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T11:44
2026-09-19T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В 2026 году Крым продал 10 национализированных активов украинских олигархов на общую сумму порядка 1,3 миллиарда рублей. Такие данные РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Из наиболее крупных объектов - санаторий "Прибрежный" на Южном берегу Крыма стоимостью 780 миллионов рублей и Фабрика головных уборов в Ялте на улице Домстоевского - 217 миллионов рублей.Ранее Константинов заявил, что с 2023 года в республике продано 83 национализированных объекта на общую сумму 13,6 млрд рублей. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала также квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУВ Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантовКрым продал национализированные активы на 13 млрд рублей
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Крым продал 10 национализированных объектов за год

В 2026 году Крым продал 10 национализированных объектов украинских олигархов

11:44 19.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В 2026 году Крым продал 10 национализированных активов украинских олигархов на общую сумму порядка 1,3 миллиарда рублей. Такие данные РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В этом году на аукционах уже продано 10 ранее национализированных активов украинских олигархов на общую сумму порядка 1,3 миллиарда рублей", - сказал он.
Из наиболее крупных объектов - санаторий "Прибрежный" на Южном берегу Крыма стоимостью 780 миллионов рублей и Фабрика головных уборов в Ялте на улице Домстоевского - 217 миллионов рублей.
Ранее Константинов заявил, что с 2023 года в республике продано 83 национализированных объекта на общую сумму 13,6 млрд рублей. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. В список национализированных, а затем проданных на торгах активов попала также квартира Владимира Зеленского в Ливадии. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.
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Национализация в КрымуНовости КрымаКрымВладимир КонстантиновНовости
 
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