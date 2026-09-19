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Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду
Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду
Иран передал США предложение о мире и ждет ответа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Jazeera,... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T19:17
2026-09-19T19:17
2026-09-19T19:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Иран передал США предложение о мире и ждет ответа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Jazeera, пишет РИА Новости.Он отметил, что условиями Ирана являются прекращение войны на всех фронтах, разблокировка замороженных средств и снятие морской блокады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем ВостокеАмерику ожидает продовольственный шок из-за Ирана и УкраиныИран и США готовятся к эскалации: чего ждать миру и России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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иран, сша, обострение между ираном и сша, в мире, ближний восток, политика, внешняя политика, новости
Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду
Иран предложил США завершить войну на всех фронтах и прекратить морскую блокаду