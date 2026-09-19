Рейтинг@Mail.ru
Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/iran-predlozhil-ssha-zavershit-voynu-i-prekratit-morskuyu-blokadu-1159532071.html
Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду
Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду
Иран передал США предложение о мире и ждет ответа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Jazeera,... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T19:17
2026-09-19T19:17
иран
сша
обострение между ираном и сша
в мире
ближний восток
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153612915_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3e8de07e72458233bf17cbba9f6431f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Иран передал США предложение о мире и ждет ответа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Jazeera, пишет РИА Новости.Он отметил, что условиями Ирана являются прекращение войны на всех фронтах, разблокировка замороженных средств и снятие морской блокады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем ВостокеАмерику ожидает продовольственный шок из-за Ирана и УкраиныИран и США готовятся к эскалации: чего ждать миру и России
иран
сша
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/02/1153612915_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_d063b3a69a82eb1da69a387d43f9cc2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, сша, обострение между ираном и сша, в мире, ближний восток, политика, внешняя политика, новости
Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду

Иран предложил США завершить войну на всех фронтах и прекратить морскую блокаду

19:17 19.09.2026
 
© AP Photo Vahid SalemiМужчина держит иранский флаг
Мужчина держит иранский флаг - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© AP Photo Vahid Salemi
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Иран передал США предложение о мире и ждет ответа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Jazeera, пишет РИА Новости.
"Мы поддерживаем связь с катарским посредником, который передал Вашингтону наши условия прекращения войны, и ожидаем ответа от президента (США Дональда) Трампа по этому вопросу", - сказал он.
Он отметил, что условиями Ирана являются прекращение войны на всех фронтах, разблокировка замороженных средств и снятие морской блокады.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не только бизнес: почему Трамп не остановит конфликт на Ближнем Востоке
Америку ожидает продовольственный шок из-за Ирана и Украины
Иран и США готовятся к эскалации: чего ждать миру и России
 
ИранСШАОбострение между Ираном и СШАВ миреБлижний ВостокПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:12Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел
20:56Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК
20:55Крымский мост закрыт
20:49Угроза миновала – в Крыму отменили ракетную опасность
20:39Охота в Крыму: когда и что можно добывать
20:31Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:22В России явка на выборах в Госдуму во второй день голосования составила 43%
20:16В Сочи улицы ушли под воду: на город выпало более 100 миллиметров осадков
20:14В Крыму объявили ракетную опасность
20:13В Южной Осетии выбрали президента
20:00В Крыму и Севастополе завершился второй день голосования на выборах в Госдуму
19:48Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
19:33Новым главой Военного комитета НАТО стал немецкий генерал
19:17Иран предложил США завершить войну и прекратить морскую блокаду
19:01Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
18:34В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ
18:16Воздушную тревогу в Севастополе отменили
18:13Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
18:01В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
17:52Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса
Лента новостейМолния