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Индо-Европейский телеграф в Крыму - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260919/indo-evropeyskiy-telegraf-v-krymu-1159464091.html
Индо-Европейский телеграф в Крыму
Индо-Европейский телеграф в Крыму - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Индо-Европейский телеграф в Крыму
Индо-Европейский телеграф — это телеграфная линия, проложенная в ХIХ веке между странами Европы и Индией. Линия нужна была Британии, она была создана по... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T10:12
2026-09-19T10:12
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Индо-Европейский телеграф — это телеграфная линия, проложенная в ХIХ веке между странами Европы и Индией. Линия нужна была Британии, она была создана по поручению правительства этой страны для связи со своей крупнейшей колонией – Индией. Линия проходила через Германию, западные губернии России, Крым, Кавказ и Персию. Разрешение на строительство линии по территории России британцам удалось вытребовать у России после окончания Крымской войны.Строительство телеграфа началось в 1867 году. К работам на территории России приступили в 1868 году. Работы протекали одновременно на территории всех стран, через которые проходила линия, а это 11 тысяч километров кабеля. Воздушная линия в своем составе имела три медных провода, подвешенных через изоляторы на стальных и чугунных столбах. Два провода использовались Британией, а третий был проложен для нужд России и через Кавказский участок телеграфа была установлена связь между городами Закавказья и всей Россией.Примечательно, что земля в трех метрах вокруг каждого телеграфного столба и на территории управлений телеграфом в разных странах считалась британской собственностью.Торжественное открытие Индо-Европейской линии произошло 12 апреля 1870 года, когда из Лондона в Калькутту был передан текст государственного гимна "Боже, храни королеву" вместе с табелем зарплаты телеграфистам. При этом скорость переданного сообщения была просто фантастической для того времени — 28 минут.Управление Индо-Европейского телеграфа располагалось в Симферополе (ул. Кирова, 25) и Сухуми, а контрольные станции - на косе Чушка, в Темрюке, Славянске, Екатеринодаре, Шабановской, Джубге, Туапсе и Сочи. Телеграфная линия входила в Крым через Перекоп, шла в Симферополь, далее на восток Крыма через Белогорск, около Керчи – в направлении Керченской переправы дальше на Тамань по дну моря.Примечательно, что через Индо-Европейский телеграф передавались сообщения из Америки в Австралию. В то время еще не был проложен подводный кабель от Америки до Австралии, и телеграммы передавались в Лондон, далее в Бомбей, а из Бомбея – в Японию и Австралию.После революции 1917 года телеграфную линию на территории России национализировали, в 1922 году с Британией подписали соглашение о совместной эксплуатации и телеграф исправно продолжил свою работу до 1931 года.Когда линия перестала действовать, ее чугунные опоры по всей длине линии, где к ним не были закреплены электрические или телефонные провода, люди распилили для собственных хозяйств. До сих пор энтузиасты находят металлические столбы с клеймами фирмы Сименс то тут, то там то на территории Крыма, то на Кавказе.При СССР в Симферополе на главпочтамте существовал музей электросвязи. Была там и перекладина с изоляторами от этой линии, и карта-макет Крыма со столбиками телеграфа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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связь, история, крым, керчь, симферополь, инфографика
Индо-Европейский телеграф в Крыму

Индо-Европейский телеграф в Крыму

10:12 19.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Индо-Европейский телеграф — это телеграфная линия, проложенная в ХIХ веке между странами Европы и Индией. Линия нужна была Британии, она была создана по поручению правительства этой страны для связи со своей крупнейшей колонией – Индией. Линия проходила через Германию, западные губернии России, Крым, Кавказ и Персию. Разрешение на строительство линии по территории России британцам удалось вытребовать у России после окончания Крымской войны.
Строительство телеграфа началось в 1867 году. К работам на территории России приступили в 1868 году. Работы протекали одновременно на территории всех стран, через которые проходила линия, а это 11 тысяч километров кабеля. Воздушная линия в своем составе имела три медных провода, подвешенных через изоляторы на стальных и чугунных столбах. Два провода использовались Британией, а третий был проложен для нужд России и через Кавказский участок телеграфа была установлена связь между городами Закавказья и всей Россией.
Примечательно, что земля в трех метрах вокруг каждого телеграфного столба и на территории управлений телеграфом в разных странах считалась британской собственностью.
Торжественное открытие Индо-Европейской линии произошло 12 апреля 1870 года, когда из Лондона в Калькутту был передан текст государственного гимна "Боже, храни королеву" вместе с табелем зарплаты телеграфистам. При этом скорость переданного сообщения была просто фантастической для того времени — 28 минут.
Управление Индо-Европейского телеграфа располагалось в Симферополе (ул. Кирова, 25) и Сухуми, а контрольные станции - на косе Чушка, в Темрюке, Славянске, Екатеринодаре, Шабановской, Джубге, Туапсе и Сочи. Телеграфная линия входила в Крым через Перекоп, шла в Симферополь, далее на восток Крыма через Белогорск, около Керчи – в направлении Керченской переправы дальше на Тамань по дну моря.
Примечательно, что через Индо-Европейский телеграф передавались сообщения из Америки в Австралию. В то время еще не был проложен подводный кабель от Америки до Австралии, и телеграммы передавались в Лондон, далее в Бомбей, а из Бомбея – в Японию и Австралию.
После революции 1917 года телеграфную линию на территории России национализировали, в 1922 году с Британией подписали соглашение о совместной эксплуатации и телеграф исправно продолжил свою работу до 1931 года.
Когда линия перестала действовать, ее чугунные опоры по всей длине линии, где к ним не были закреплены электрические или телефонные провода, люди распилили для собственных хозяйств. До сих пор энтузиасты находят металлические столбы с клеймами фирмы Сименс то тут, то там то на территории Крыма, то на Кавказе.
При СССР в Симферополе на главпочтамте существовал музей электросвязи. Была там и перекладина с изоляторами от этой линии, и карта-макет Крыма со столбиками телеграфа.
Телеграфная линия Лондон-КалькуттаТелеграфная линия Лондон-Калькутта
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