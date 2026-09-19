https://crimea.ria.ru/20260919/fura-bez-tormozov-protaranila-sem-legkovushek-i-avtobus-v-samare-1159529766.html

Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре

Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре

Семь легковых автомобилей, грузовик и автобус столкнулись в Самаре в субботу. В массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок 11 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T16:45

2026-09-19T16:45

2026-09-19T16:45

самара

дтп

происшествия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Семь легковых автомобилей, грузовик и автобус столкнулись в Самаре в субботу. В массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок 11 лет. Об этом сообщает УМВД по Самарской области.В полиции уточнили, что 37-летний водитель грузового автомобиля Howo допустил столкновение с Renault Megane, далее грузовик въехал в автомобиль Lada Largus и KIA Rio, которую отбросило на полосу встречного движения. Там KIA столкнулась с другой KIA Rio, после чего Howo протаранил Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и рейсовый автобус, в котором не было пассажиров.Как уточнили в минзраве Самарской области, пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней и тяжелой степени. "Пострадали шесть человек, из них один ребенок, его состояние удовлетворительное. Пятерых доставили в медицинское учреждение в состоянии средней и тяжелой степени тяжести", - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самара

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, дтп, происшествия, новости