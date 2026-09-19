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Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре
Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре
Семь легковых автомобилей, грузовик и автобус столкнулись в Самаре в субботу. В массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок 11 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T16:45
2026-09-19T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Семь легковых автомобилей, грузовик и автобус столкнулись в Самаре в субботу. В массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок 11 лет. Об этом сообщает УМВД по Самарской области.В полиции уточнили, что 37-летний водитель грузового автомобиля Howo допустил столкновение с Renault Megane, далее грузовик въехал в автомобиль Lada Largus и KIA Rio, которую отбросило на полосу встречного движения. Там KIA столкнулась с другой KIA Rio, после чего Howo протаранил Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и рейсовый автобус, в котором не было пассажиров.Как уточнили в минзраве Самарской области, пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней и тяжелой степени. "Пострадали шесть человек, из них один ребенок, его состояние удовлетворительное. Пятерых доставили в медицинское учреждение в состоянии средней и тяжелой степени тяжести", - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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самара, дтп, происшествия, новости
Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре

В Самаре 11-летний ребенок и четверо взрослых пострадали в массовом ДТП с фурой

16:45 19.09.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Семь легковых автомобилей, грузовик и автобус столкнулись в Самаре в субботу. В массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок 11 лет. Об этом сообщает УМВД по Самарской области.
"Предварительно, у грузовика отказали тормоза. В ДТП пострадали пять человек, среди которых 11-летний пассажир", - цитирует сообщение правоохранителей РИА Новости.
В полиции уточнили, что 37-летний водитель грузового автомобиля Howo допустил столкновение с Renault Megane, далее грузовик въехал в автомобиль Lada Largus и KIA Rio, которую отбросило на полосу встречного движения. Там KIA столкнулась с другой KIA Rio, после чего Howo протаранил Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и рейсовый автобус, в котором не было пассажиров.
Как уточнили в минзраве Самарской области, пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней и тяжелой степени.
"Пострадали шесть человек, из них один ребенок, его состояние удовлетворительное. Пятерых доставили в медицинское учреждение в состоянии средней и тяжелой степени тяжести", - уточнили в пресс-службе регионального минздрава.
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