https://crimea.ria.ru/20260919/est-kasanie-progress-ms-35-privez-na-mks-pult-upravleniya-robotom-dlya-otkrytogo-kosmosa-1159530445.html

Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса

Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса

Грузовой корабль "Прогресс МС-35" с пультом управления роботом для открытого космоса "Теледроид", пристыковался к Международной космической станции. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T17:52

2026-09-19T17:52

2026-09-19T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Грузовой корабль "Прогресс МС-35" с пультом управления роботом для открытого космоса "Теледроид", пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает Роскосмос. Старт ракеты "Союз-2.1б" с этим кораблем с космодрома Байконур состоялся в 16.34 по московскому времени 16 сентября. Обычно грузовики "Прогресс" и пилотируемые корабли "Союз" запускают на ракетах "Союз-2.1а", а полет по стандартной схеме занимает двое суток."Прогресс МС-35" привез на МКС рабочее место (экзоскелет) для дистанционного управления роботом для открытого космоса "Теледроид". Самого робота привезет следующий грузовик "Прогресс МС-36" в ноябре, а установят его снаружи станции и управлять им изнутри будут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, пишет РИА Новости.Также грузовик привез оборудование для экспериментов "Газоанализатор-ФС", "Биополимер", "Виртуал", "Вампир", "Ураган", "Сепарация", топливо для дозаправки станции, воду для российских космонавтов, кислород для пополнения атмосферы МКС, питание, включая свежие продукты, оборудование для санитарных нужд и средства гигиены, медикаменты и средства профилактики невесомости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос, мкс, новости