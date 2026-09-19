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Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса
Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса
Грузовой корабль "Прогресс МС-35" с пультом управления роботом для открытого космоса "Теледроид", пристыковался к Международной космической станции. Об этом... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T17:52
2026-09-19T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Грузовой корабль "Прогресс МС-35" с пультом управления роботом для открытого космоса "Теледроид", пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает Роскосмос. Старт ракеты "Союз-2.1б" с этим кораблем с космодрома Байконур состоялся в 16.34 по московскому времени 16 сентября. Обычно грузовики "Прогресс" и пилотируемые корабли "Союз" запускают на ракетах "Союз-2.1а", а полет по стандартной схеме занимает двое суток."Прогресс МС-35" привез на МКС рабочее место (экзоскелет) для дистанционного управления роботом для открытого космоса "Теледроид". Самого робота привезет следующий грузовик "Прогресс МС-36" в ноябре, а установят его снаружи станции и управлять им изнутри будут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, пишет РИА Новости.Также грузовик привез оборудование для экспериментов "Газоанализатор-ФС", "Биополимер", "Виртуал", "Вампир", "Ураган", "Сепарация", топливо для дозаправки станции, воду для российских космонавтов, кислород для пополнения атмосферы МКС, питание, включая свежие продукты, оборудование для санитарных нужд и средства гигиены, медикаменты и средства профилактики невесомости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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роскосмос, космос, мкс, новости
Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса

Грузовик "Прогресс МС-35" пристыковался к МКС

17:52 19.09.2026
 
© Instagram Антон ШкаплеровМКС
МКС
© Instagram Антон Шкаплеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Грузовой корабль "Прогресс МС-35" с пультом управления роботом для открытого космоса "Теледроид", пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщает Роскосмос.
Старт ракеты "Союз-2.1б" с этим кораблем с космодрома Байконур состоялся в 16.34 по московскому времени 16 сентября. Обычно грузовики "Прогресс" и пилотируемые корабли "Союз" запускают на ракетах "Союз-2.1а", а полет по стандартной схеме занимает двое суток.
"Международная космическая станция встретила новый грузовой корабль — "Прогресс МС-35" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента", - говорится в сообщении.
"Прогресс МС-35" привез на МКС рабочее место (экзоскелет) для дистанционного управления роботом для открытого космоса "Теледроид". Самого робота привезет следующий грузовик "Прогресс МС-36" в ноябре, а установят его снаружи станции и управлять им изнутри будут космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, пишет РИА Новости.
Также грузовик привез оборудование для экспериментов "Газоанализатор-ФС", "Биополимер", "Виртуал", "Вампир", "Ураган", "Сепарация", топливо для дозаправки станции, воду для российских космонавтов, кислород для пополнения атмосферы МКС, питание, включая свежие продукты, оборудование для санитарных нужд и средства гигиены, медикаменты и средства профилактики невесомости.
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