https://crimea.ria.ru/20260919/dron-vsu-udaril-po-avtobusu-v-gorlovke--raneny-11-chelovek-1159530801.html

Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек

Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек

В Горловке дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Ранения получили 11 пассажиров, в том числе двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T18:13

2026-09-19T18:13

2026-09-19T18:13

горловка

иван приходько

атаки всу

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Горловке дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Ранения получили 11 пассажиров, в том числе двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его данным, удар пришелся по автобусу в Никитовском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260919/sevastopol-otbivaet-ataku-vsu-1159527997.html

горловка

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горловка, иван приходько, атаки всу, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, автобус, дети