Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260919/dron-vsu-udaril-po-avtobusu-v-gorlovke--raneny-11-chelovek-1159530801.html
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
В Горловке дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Ранения получили 11 пассажиров, в том числе двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T18:13
2026-09-19T18:13
горловка
иван приходько
атаки всу
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
автобус
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146086164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f700a7214b3da91a905460bba8edfbe8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Горловке дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Ранения получили 11 пассажиров, в том числе двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его данным, удар пришелся по автобусу в Никитовском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260919/sevastopol-otbivaet-ataku-vsu-1159527997.html
горловка
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1d/1146086164_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6d83fa05504f9f6ed82e7bd2dcaf8d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горловка, иван приходько, атаки всу, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, автобус, дети
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек

В Головке при атаке дрона ВСУ по пассажирскому автобусу ранены двое детей и 9 взрослых

18:13 19.09.2026
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоАтака ВСУ по автобусу в Горловке. Архивное фото
Атака ВСУ по автобусу в Горловке. Архивное фото
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Горловке дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Ранения получили 11 пассажиров, в том числе двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
По его данным, удар пришелся по автобусу в Никитовском районе.
"В результате удара ранения различной степени тяжести получили одиннадцать мирных жителей, в том числе мальчик и девочка 2016 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
15:12
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
 
ГорловкаИван ПриходькоАтаки ВСУДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовостиАвтобусдети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
18:34В порту Одесской области разбит танкер с горючим для ВСУ
18:16Воздушную тревогу в Севастополе отменили
18:13Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
18:01В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
17:52Есть касание: "Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса
17:38В России увеличат минимальное количество учебных часов для старшеклассников
17:19Вооружения Киева возле ЧАЭС и самое раздражающее слово: топ недели
16:45Фура без тормозов протаранила семь легковушек и автобус в Самаре
16:34Мотоциклиста выбросило на встречку: подробности смертельного ДТП в Симферополе
16:22Сколько избирателей на этот момент проголосовали на выборах в Севастополе
16:12Явка на выборах в Госдуму в Крыму к 15:00 19 сентября составила 35 процентов
16:01Угроза миновала – воздушную тревогу в Севастополе отменили
16:00В Севастополе из-за воздушной тревоги продлили время заправки автомобилей
15:55ВMW сбил велосипедиста на кольце в Севастополе
15:41В Севастополе омбудсмен помог малоподвижной женщине оформить инвалидность
15:24Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов
15:12Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты две воздушные цели
14:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
14:44Крымчане могут выбрать форму соцуслуг до 1 октября
Лента новостейМолния