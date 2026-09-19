https://crimea.ria.ru/20260919/dron-vsu-udaril-po-avtobusu-v-gorlovke--raneny-11-chelovek-1159530801.html
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
В Горловке дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Ранения получили 11 пассажиров, в том числе двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T18:13
2026-09-19T18:13
2026-09-19T18:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Горловке дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Ранения получили 11 пассажиров, в том числе двое детей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. По его данным, удар пришелся по автобусу в Никитовском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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горловка, иван приходько, атаки всу, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, автобус, дети
Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек
В Головке при атаке дрона ВСУ по пассажирскому автобусу ранены двое детей и 9 взрослых