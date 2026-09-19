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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в некоторых районах Крыма - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в некоторых районах Крыма
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в некоторых районах Крыма - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в некоторых районах Крыма
В горах Крыма с воскресенья по вторник включительно сохранится, а в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Это следует из... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T11:15
2026-09-19T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В горах Крыма с воскресенья по вторник включительно сохранится, а в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Это следует из данных Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.С 24 июня 2026 г. на территории Республики Крым объявлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора."Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом", - говорится в сообщении.У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными. Иное – нарушение правил пожарной безопасности, за которую лица несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Штрафы составляют от 10 до 800 тысяч рублей.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожареВ Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из домаВ Крыму за неделю потушили 113 пожаров
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, пожароопасный сезон в крыму, пожароопасный сезон, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в некоторых районах Крыма

В горах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

11:15 19.09.2026 (обновлено: 11:16 19.09.2026)
 
Берегите лес от пожара
Берегите лес от пожара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В горах Крыма с воскресенья по вторник включительно сохранится, а в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Это следует из данных Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
С 24 июня 2026 г. на территории Республики Крым объявлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
"Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом", - говорится в сообщении.
У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными. Иное – нарушение правил пожарной безопасности, за которую лица несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Штрафы составляют от 10 до 800 тысяч рублей.
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