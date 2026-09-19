https://crimea.ria.ru/20260919/chem-dlya-rossii-i-mira-obernetsya-energeticheskiy-krizis-2026--mnenie-1159474869.html

Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение

Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение

Преодолеть энергетический кризис способна цивилизация, которая либо перейдет на альтернативные нефтепродуктам источники энергии, либо за год осуществит прорыв в РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T07:07

2026-09-19T07:07

2026-09-19T07:07

энергетика

мнения

олег шевченко

топливо

кризис

энергокризис

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Преодолеть энергетический кризис способна цивилизация, которая либо перейдет на альтернативные нефтепродуктам источники энергии, либо за год осуществит прорыв в науке и разработает новые технологии, которые позволят минимизировать расход топлива в разы, как это было в 1970-х годах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.По словам Шевченко, об энергетическом кризисе в мире говорят уже довольно давно, и то, как он будет развиваться, экспертам в определенной мере известно.Ослабить давление сложившейся ситуации на экономику тактически возможно, но ненадолго, так что это не выход из положения – таких пути всего два, считает Шевченко."Мне кажется, выиграет та цивилизация – именно цивилизация, – которая сможет либо перейти на альтернативный источник энергии – что это будет, я не знаю: водород, вода или электричество или своего рода "ядерные двигатели домашнего обихода", – но очевидно, что нужен иной источник, чем нефть. Либо второе, если мы все-таки делаем ставку на нефтепродукты, то это будут новые технологии, которые позволят минимизировать расход топлива", – сказал Шевченко.Кому-то второй вариант сегодня может показаться особенно нереальным, но убедиться в обратном можно, если заглянуть не так далеко в историю, добавил он."Были машины в 1960-е годы, которые тратили 20 литров на 100 километров, 15 литров на 100 километров, и это считалось хорошо. Но наступил топливный кризис 1970-х годов в связи с арабо-израильскими войнами, и производители начали создавать новые двигатели, которые потребляют гораздо меньше горюче-смазочных материалов. Вот это то решение, которое сейчас надо принимать, чтобы был расход, грубо говоря, не 10 литров на 100 километров, а 1 литр", – сказал Шевченко.Так или иначе, вся надежда сейчас на научно-исследовательские институты, на ученых-естественников, делает он вывод."Эти производственные площадки должны ночами не спать, чтобы в течение года – полутора были разработаны новые технологические цепочки, которые позволят брать гораздо меньше горюче-смазочных материалов и давать гораздо больший КПД", – сказал эксперт.То, что именно так и произойдет, не вызывает сомнений, вопрос только в том, кто быстрее сможет преодолеть порог "невозможного", считает Шевченко."То, что будет перестройка в результате этого кризиса – да. Потому что топлива много и дешевого уже не будет. Хотя, с другой стороны, может быть, для России это и хорошо: продавать меньше, но дороже", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи бригад и источников снабжения: как "Россети" готовятся к отопительному сезону Аксенов и Развожаев обсудили с министром энергетики РФ подготовку Крыма к зиме Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в Севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергетика, мнения, олег шевченко, топливо, кризис, энергокризис, экономика, в мире