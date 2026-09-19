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Часть Керчи на три дня останется без воды - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Часть Керчи на три дня останется без воды
Часть Керчи на три дня останется без воды - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Часть Керчи на три дня останется без воды
Часть Керчи на три дня останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T07:24
2026-09-19T07:24
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керчь
новости крыма
вода крыма
отключение воды в крыму
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СИМЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Часть Керчи на три дня останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В зону отключения попадают Кировский, Ленинский районы Керчи, центр, Митридат, ж/д вокзал, Мичурино, 450-Квартал, Вокзальное шоссе, Аббисинка, автовокзал, Промбаза, Луч, р Войкова, Аджимушкай, 3-й Самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый Стеклотарный, АТС, улицы Пошивальникова.Полное восстановление водоснабжения всех районов ориентировочно планируется к полуночи 25 сентября. Жителей обещают обеспечить привозной водой. Населению и предприятиям рекомендуют иметь запас питьевой воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма заменили водоводВ Симферопольском районе завершается строительство водовода в село ПеревальноеДва поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, новости крыма, вода крыма, отключение воды в крыму
Часть Керчи на три дня останется без воды

"Вода Крыма": часть Керчи останется без воды с 23 по 25 сентября

07:24 19.09.2026
 
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Раковина - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Часть Керчи на три дня останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
"В связи с производством работ по устройству врезки в магистральный водопровод будет ограничено водоснабжение с 01:00 23 сентября", – сказано в сообщении.
В зону отключения попадают Кировский, Ленинский районы Керчи, центр, Митридат, ж/д вокзал, Мичурино, 450-Квартал, Вокзальное шоссе, Аббисинка, автовокзал, Промбаза, Луч, р Войкова, Аджимушкай, 3-й Самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый Стеклотарный, АТС, улицы Пошивальникова.
Полное восстановление водоснабжения всех районов ориентировочно планируется к полуночи 25 сентября. Жителей обещают обеспечить привозной водой. Населению и предприятиям рекомендуют иметь запас питьевой воды.
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