https://crimea.ria.ru/20260919/chast-kerchi-na-tri-dnya-ostanetsya-bez-vody--1159505196.html

Часть Керчи на три дня останется без воды

Часть Керчи на три дня останется без воды - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Часть Керчи на три дня останется без воды

Часть Керчи на три дня останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T07:24

2026-09-19T07:24

2026-09-19T07:24

крым

керчь

новости крыма

вода крыма

отключение воды в крыму

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СИМЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Часть Керчи на три дня останется без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".В зону отключения попадают Кировский, Ленинский районы Керчи, центр, Митридат, ж/д вокзал, Мичурино, 450-Квартал, Вокзальное шоссе, Аббисинка, автовокзал, Промбаза, Луч, р Войкова, Аджимушкай, 3-й Самострой, Капканы, Опасное, Джаныкой, Старый Стеклотарный, АТС, улицы Пошивальникова.Полное восстановление водоснабжения всех районов ориентировочно планируется к полуночи 25 сентября. Жителей обещают обеспечить привозной водой. Населению и предприятиям рекомендуют иметь запас питьевой воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На западе Крыма заменили водоводВ Симферопольском районе завершается строительство водовода в село ПеревальноеДва поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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