https://crimea.ria.ru/20260919/benzin-v-sevastopole-gde-zapravitsya-po-100-rubley-v-voskresene-1159535202.html

Бензин в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в воскресенье

Бензин в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Бензин в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в воскресенье

В воскресенье в Севастополе в продаже будет три вида топлива по цене до 100 рублей за литр. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T22:17

2026-09-19T22:17

2026-09-19T22:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе в продаже будет три вида топлива по цене до 100 рублей за литр. Об этом сообщили в правительстве города.На АЗС "ТЭС" можно купить АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по QR-кодам. Заправить можно до 20 литров. АИ-92 и АИ-95 по кодам стоят не выше 100 рублей за литр. ДТ, ДТ NP – в свободной продаже."Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на 3 АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", - указали в правительстве.Заправить до 40 литров газа пропан можно на четырех АЗС: Городское шоссе (как в бак машины, так и в баллон), при этом на Фиолентовском шоссе, Хрусталева, 6 и Крестовского, 56 газ баллоны заправлять не будут, только авто."Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - напомнили власти.При этом разрешена заправка в канистры АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.На 8 заправках "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров в бак машины) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.️Рассылка кодов начнется с 22:00 в субботу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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