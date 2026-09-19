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Бензин в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Бензин в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в воскресенье
Бензин в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в воскресенье - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Бензин в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в воскресенье
В воскресенье в Севастополе в продаже будет три вида топлива по цене до 100 рублей за литр. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T22:17
2026-09-19T22:17
севастополь
азс
бензин
топливо
топливо в крыму
правительство севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе в продаже будет три вида топлива по цене до 100 рублей за литр. Об этом сообщили в правительстве города.На АЗС "ТЭС" можно купить АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по QR-кодам. Заправить можно до 20 литров. АИ-92 и АИ-95 по кодам стоят не выше 100 рублей за литр. ДТ, ДТ NP – в свободной продаже."Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на 3 АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", - указали в правительстве.Заправить до 40 литров газа пропан можно на четырех АЗС: Городское шоссе (как в бак машины, так и в баллон), при этом на Фиолентовском шоссе, Хрусталева, 6 и Крестовского, 56 газ баллоны заправлять не будут, только авто."Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - напомнили власти.При этом разрешена заправка в канистры АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.На 8 заправках "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров в бак машины) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.️Рассылка кодов начнется с 22:00 в субботу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, азс, бензин, топливо, топливо в крыму, правительство севастополя, новости севастополя
Бензин в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в воскресенье

В Севастополе 20 сентября можно заправить три вида топлива по 100 рублей можно на

22:17 19.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье в Севастополе в продаже будет три вида топлива по цене до 100 рублей за литр. Об этом сообщили в правительстве города.
На АЗС "ТЭС" можно купить АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по QR-кодам. Заправить можно до 20 литров. АИ-92 и АИ-95 по кодам стоят не выше 100 рублей за литр. ДТ, ДТ NP – в свободной продаже.
"Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на 3 АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2", - указали в правительстве.
Заправить до 40 литров газа пропан можно на четырех АЗС: Городское шоссе (как в бак машины, так и в баллон), при этом на Фиолентовском шоссе, Хрусталева, 6 и Крестовского, 56 газ баллоны заправлять не будут, только авто.
"Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - напомнили власти.
При этом разрешена заправка в канистры АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.
На 8 заправках "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 (лимит 20 литров в бак машины) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.
️Рассылка кодов начнется с 22:00 в субботу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольАЗСБензинТопливоТопливо в КрымуПравительство СевастополяНовости Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
22:17Бензин в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в воскресенье
22:08Южный берег Крыма частично обесточен
21:54Атака ВСУ на Севастополь и предложение Ирана к США остановить войну – главное
21:39Подъем к Байдарским воротам в Севастополе закроют на один день
21:35Крымский мост открыт для проезда
21:12Техосмотр на дому: Минтранс предлагает новое решение для удаленных сел
20:56Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК
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