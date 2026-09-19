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Атака ВСУ на Севастополь и предложение Ирана к США остановить войну – главное - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Атака ВСУ на Севастополь и предложение Ирана к США остановить войну – главное
Атака ВСУ на Севастополь и предложение Ирана к США остановить войну – главное - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Атака ВСУ на Севастополь и предложение Ирана к США остановить войну – главное
В России второй день голосования на выборах завершился явкой более 43 процентов. Иран предложил США мир. Президент Америки Дональд Трамп ввел новые санкции... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T21:54
2026-09-19T21:58
главное за день
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политика
внешняя политика
ближний восток
выборы-2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В России второй день голосования на выборах завершился явкой более 43 процентов. Иран предложил США мир. Президент Америки Дональд Трамп ввел новые санкции против России. ВСУ дважды за день атаковал Севастополь, мотоциклист погиб в аварии в Симферополе. О главных событиях и заявлениях субботы, 19 сентября – в подборке РИА Новости Крым.Второй день голосования в Крыму и СевастополеВ Крыму и Севастополе завершился второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Во второй день голосования в Крыму к 20:00 явка составила 38,57%,, в Севастополе – 52,33%. К 20:00 второго дня выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва явка в целом по России достигла 43,83 процента, свидетельствую данные ЦИК.Иран предложил США завершить войнуИран передал США предложение о мире и ждет ответа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. По его словам, условиями Тегерана являются прекращение войны на всех фронтах, разблокировка замороженных средств и снятие морской блокады.Трамп одобрил антироссийские санкцииПрезидент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России и Ирана. Об этом сообщили в Белом доме. Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с конгрессом. Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.Кроме того, закон позволяет Трампу прекратить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий.Дрон ВСУ упал на пляже в СевастополеНад Севастополем военные дважды за субботу отражали удар ВСУ. Первый раз сирены воздушной тревоги включили в 14:54. Работали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Были сбиты две воздушных цели в районе Казачьей бухты, затем еще пять.Второй раз воздушная тревога была объявлена около 18.00, отбой дали через 15 минут.Кроме того, в районе мыса Фиолент зафиксировано возгорание травы в поле после сбития БПЛА.Мотоциклист погиб в ДТП в СимферополеКорреспондент РИА Новости Крым стал невольным свидетелем смертельного ДТП на улице Киевской в Симферополе.Как позже Госавтоинспекции, авария произошла в субботу около полудня на перекрестке улиц Блюхера и Киевской по вине водителя легковушки."По предварительным данным, 45‑летний водитель автомобиля Hyundai сегодня около 12:10 в Симферополе, осуществляя выезд со второстепенной дороги налево на нерегулируемом перекрестке улиц Блюхера и Киевской, допустил столкновение с мотоциклом Honda. Мотоциклом управлял 39‑летний мужчина, следовавший по главной дороге", - говорится в сообщении.В результате столкновения мотоциклиста отбросило на Volkswagen Multivan, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака ВСУ на Севастополь и предложение Ирана к США остановить войну – главное

Атака ВСУ на Севастополь и предложение Ирана о мире с США - главное за день

21:54 19.09.2026 (обновлено: 21:58 19.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В России второй день голосования на выборах завершился явкой более 43 процентов. Иран предложил США мир. Президент Америки Дональд Трамп ввел новые санкции против России. ВСУ дважды за день атаковал Севастополь, мотоциклист погиб в аварии в Симферополе.
О главных событиях и заявлениях субботы, 19 сентября – в подборке РИА Новости Крым.

Второй день голосования в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе завершился второй день выборов депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.
Во второй день голосования в Крыму к 20:00 явка составила 38,57%,, в Севастополе – 52,33%. К 20:00 второго дня выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва явка в целом по России достигла 43,83 процента, свидетельствую данные ЦИК.
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Чем для России и мира обернется энергетический кризис 2026 – мнение

Иран предложил США завершить войну

Иран передал США предложение о мире и ждет ответа. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. По его словам, условиями Тегерана являются прекращение войны на всех фронтах, разблокировка замороженных средств и снятие морской блокады.
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Трамп одобрил антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против России и Ирана. Об этом сообщили в Белом доме.
Главной особенностью закона являются широкие полномочия президента при применении вторичных пошлин. Трамп сможет определять сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с конгрессом. Закон предусматривает возможность введения дополнительных пошлин до 100% на импорт в США из стран, которые попадут под критерии крупнейших покупателей российских нефти и газа и продолжат их закупать. Отдельно предусмотрены пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США.
Кроме того, закон позволяет Трампу прекратить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, связанных с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий.
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
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Крым продал 10 национализированных объектов за год

Дрон ВСУ упал на пляже в Севастополе

Над Севастополем военные дважды за субботу отражали удар ВСУ. Первый раз сирены воздушной тревоги включили в 14:54. Работали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Были сбиты две воздушных цели в районе Казачьей бухты, затем еще пять.
Второй раз воздушная тревога была объявлена около 18.00, отбой дали через 15 минут.
"В районе одного из СНТ на Северной стороне повреждена крыша одного из частных домов и стена. В районе дикого пляжа "Сван" у Инжира БПЛА врезался в скалу, упал и не сдетонировал, на месте работают оперативные службы", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в МАКС.
Кроме того, в районе мыса Фиолент зафиксировано возгорание травы в поле после сбития БПЛА.
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Дрон ВСУ ударил по автобусу в Горловке – ранены 11 человек

Мотоциклист погиб в ДТП в Симферополе

Корреспондент РИА Новости Крым стал невольным свидетелем смертельного ДТП на улице Киевской в Симферополе.
Как позже Госавтоинспекции, авария произошла в субботу около полудня на перекрестке улиц Блюхера и Киевской по вине водителя легковушки.
"По предварительным данным, 45‑летний водитель автомобиля Hyundai сегодня около 12:10 в Симферополе, осуществляя выезд со второстепенной дороги налево на нерегулируемом перекрестке улиц Блюхера и Киевской, допустил столкновение с мотоциклом Honda. Мотоциклом управлял 39‑летний мужчина, следовавший по главной дороге", - говорится в сообщении.
В результате столкновения мотоциклиста отбросило на Volkswagen Multivan, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб.
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21:54Атака ВСУ на Севастополь и предложение Ирана к США остановить войну – главное
21:39Подъем к Байдарским воротам в Севастополе закроют на один день
21:35Крымский мост открыт для проезда
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20:56Явка на выборах в Крыму и Севастополе во второй день – данные ЦИК
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19:48Не на чем плыть: дроноводы армии России уничтожили лодки диверсантов
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