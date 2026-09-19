https://crimea.ria.ru/20260919/ataka-vsu-na-sevastopol-dron-vrezalsya-v-skalu-i-upal-na-plyazh-1159531855.html

Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж

Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж - РИА Новости Крым, 19.09.2026

Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж

В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ. Всего над регионом было уничтожено семь беспилотников. Зафиксированы повреждения дома и падение дрона на дикий... РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T19:01

2026-09-19T19:01

2026-09-19T19:01

севастополь

атаки всу на крым

происшествия

михаил развожаев

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

новости севастополя

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154996926_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2101245c83ca1252b4eec0140d026af9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ. Всего над регионом было уничтожено семь беспилотников. Зафиксированы повреждения дома и падение дрона на дикий пляж. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе дважды за день объявляли воздушную тревогу. В первый раз опасность была объявлена в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели. Повторно сирены включили в 18:00 на 16 минут.Кроме того, в районе мыса Фиолент зафиксировано возгорание травы в поле после сбития БПЛА.Губернатор призвал жителей не подходить к обломкам дронов и сообщать об опасных находках по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, атаки всу на крым, происшествия, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма