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Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ. Всего над регионом было уничтожено семь беспилотников. Зафиксированы повреждения дома и падение дрона на дикий... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T19:01
2026-09-19T19:01
2026-09-19T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ. Всего над регионом было уничтожено семь беспилотников. Зафиксированы повреждения дома и падение дрона на дикий пляж. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе дважды за день объявляли воздушную тревогу. В первый раз опасность была объявлена в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели. Повторно сирены включили в 18:00 на 16 минут.Кроме того, в районе мыса Фиолент зафиксировано возгорание травы в поле после сбития БПЛА.Губернатор призвал жителей не подходить к обломкам дронов и сообщать об опасных находках по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
Над Севастополе сбили семь беспилотников – в районе Инжира один дрон упал на пляж