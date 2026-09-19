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Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж - РИА Новости Крым, 19.09.2026
Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж
В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ. Всего над регионом было уничтожено семь беспилотников. Зафиксированы повреждения дома и падение дрона на дикий... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T19:01
2026-09-19T19:01
севастополь
атаки всу на крым
происшествия
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ. Всего над регионом было уничтожено семь беспилотников. Зафиксированы повреждения дома и падение дрона на дикий пляж. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В Севастополе дважды за день объявляли воздушную тревогу. В первый раз опасность была объявлена в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели. Повторно сирены включили в 18:00 на 16 минут.Кроме того, в районе мыса Фиолент зафиксировано возгорание травы в поле после сбития БПЛА.Губернатор призвал жителей не подходить к обломкам дронов и сообщать об опасных находках по номеру 112.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, атаки всу на крым, происшествия, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), пожар, новости севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Атака ВСУ на Севастополь: дрон врезался в скалу и упал на пляж

Над Севастополе сбили семь беспилотников – в районе Инжира один дрон упал на пляж

19:01 19.09.2026
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе обезвредили украинский беспилотник
В Севастополе обезвредили украинский беспилотник
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ. Всего над регионом было уничтожено семь беспилотников. Зафиксированы повреждения дома и падение дрона на дикий пляж. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе дважды за день объявляли воздушную тревогу. В первый раз опасность была объявлена в 14:54. Угроза сохранялась больше часа. В это время в районе Казачьей бухты сбили две воздушные цели. Повторно сирены включили в 18:00 на 16 минут.
"В районе одного из СНТ на Северной стороне повреждена крыша одного из частных домов и стена. В районе дикого пляжа "Сван" у Инжира БПЛА врезался в скалу, упал и не сдетонировал, на месте работают оперативные службы", - сообщил он в МАКС.
Кроме того, в районе мыса Фиолент зафиксировано возгорание травы в поле после сбития БПЛА.
Губернатор призвал жителей не подходить к обломкам дронов и сообщать об опасных находках по номеру 112.
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