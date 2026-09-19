https://crimea.ria.ru/20260919/344-drona-unichtozhili-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-noch-1159523230.html

344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь

344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь - РИА Новости Крым, 19.09.2026

344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 344 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2026

2026-09-19T09:07

2026-09-19T09:07

2026-09-19T09:11

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 344 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что дроны были сбиты над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областями, Краснодарском краем, Московским регионом, Ямало-Ненецкого автономным округом, Республикой Дагестан и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260919/udary-po-ukraine-chto-porazheno-za-noch-1159523069.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, потери всу , беспилотник (бпла, дрон)