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344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь
344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь - РИА Новости Крым, 19.09.2026
344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 344 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T09:07
2026-09-19T09:11
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 344 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что дроны были сбиты над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областями, Краснодарском краем, Московским регионом, Ямало-Ненецкого автономным округом, Республикой Дагестан и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, потери всу , беспилотник (бпла, дрон)
344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь

344 дрона уничтожили над регионами России и Черным морем за ночь

09:07 19.09.2026 (обновлено: 09:11 19.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили 344 украинских беспилотника над регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Ленинградской, Новгородской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Владимирской, Ростовской областями, Краснодарском краем, Московским регионом, Ямало-Ненецкого автономным округом, Республикой Дагестан и Черным морем.
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