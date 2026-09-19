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27 населенных пунктов за 18 дней: как наступает армия России - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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27 населенных пунктов за 18 дней: как наступает армия России
27 населенных пунктов за 18 дней: как наступает армия России - РИА Новости Крым, 19.09.2026
27 населенных пунктов за 18 дней: как наступает армия России
За 18 дней сентября под контроль России в зоне СВО перешло 27 населенных пунктов, более 670 квадратных километров, такие данные привели в министерстве обороны... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T10:24
2026-09-19T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За 18 дней сентября под контроль России в зоне СВО перешло 27 населенных пунктов, более 670 квадратных километров, такие данные привели в министерстве обороны России:При этом группировка войск "Север" успешно продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В Харьковской области наши бойцы продолжают уничтожать находящихся в окружении в северо-восточной части области формирований ВСУ.Одновременно активно развивается наступление в Запорожской области, соединения и воинские части группировок "Восток" и "Днепр" продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. С начала сентября ими освобождены Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов."Наиболее интенсивные боевые действия идут на подступах к Краматорско-Славянской агломерации. Соединения и воинские части Южной группировки войск и группировки войск "Центр" преодолевают укрепленные рубежи обороны противника на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Ведутся уличные бои центральном районе Доброполья", - предоставили данные в военном ведомстве.При этом на фоне высоких темпов продвижения российских войск на всех направлениях киевские власти в очередной раз пытаются убедить своих западных кураторов в способности ВСУ оказывать сопротивление армии России в зоне ответственности группировки войск "Запад"."Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. При этом с помощью западных СМИ и военных экспертов киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск", - говорится в приведенной информации.В действительности же, разъясняют в минобороны, малые штурмовые группы противника, неся значительные потери в личном составе и пытаясь проникать через наши боевые порядки вблизи линии боевого соприкосновения, не имеют успеха, так как их действия пресекают подразделения группировки войск "Запад". Наши подразделения пресекают вылазки врага, наносят ему огневое поражение и не позволяют перейти к дальнейшим действиям.В настоящее время подразделения группировки ведут успешные боевые действия по освобождению населенных пунктов Червоный Оскол, Крымки и Студенок. А в Красном Лимане и Святогорске продолжается зачистка жилых кварталов от одиночных военнослужащих ВСУ.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
27 населенных пунктов за 18 дней: как наступает армия России

Армия России активно наступает на Краматорск и Запорожье

10:24 19.09.2026 (обновлено: 10:25 19.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За 18 дней сентября под контроль России в зоне СВО перешло 27 населенных пунктов, более 670 квадратных километров, такие данные привели в министерстве обороны России:
"С начала текущего года освобождено свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов. При этом только в сентябре под российский контроль перешло более 670 квадратных километров и 27 населенных пунктов".
При этом группировка войск "Север" успешно продолжает создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В Харьковской области наши бойцы продолжают уничтожать находящихся в окружении в северо-восточной части области формирований ВСУ.
"С 5 сентября территория, контролируемая противником, сокращена на 152 кв. км. Под контроль взяты девять населенных пунктов (Березники, Озерное, Долгенькое, Зарубинка, Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья). Потери противника составили около 700 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Одновременно активно развивается наступление в Запорожской области, соединения и воинские части группировок "Восток" и "Днепр" продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. С начала сентября ими освобождены Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов.
"Наиболее интенсивные боевые действия идут на подступах к Краматорско-Славянской агломерации. Соединения и воинские части Южной группировки войск и группировки войск "Центр" преодолевают укрепленные рубежи обороны противника на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Ведутся уличные бои центральном районе Доброполья", - предоставили данные в военном ведомстве.
При этом на фоне высоких темпов продвижения российских войск на всех направлениях киевские власти в очередной раз пытаются убедить своих западных кураторов в способности ВСУ оказывать сопротивление армии России в зоне ответственности группировки войск "Запад".
"Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. При этом с помощью западных СМИ и военных экспертов киевский режим ведет агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать действия ВСУ за крупные успехи на поле боя и перехват инициативы у российских войск", - говорится в приведенной информации.
В действительности же, разъясняют в минобороны, малые штурмовые группы противника, неся значительные потери в личном составе и пытаясь проникать через наши боевые порядки вблизи линии боевого соприкосновения, не имеют успеха, так как их действия пресекают подразделения группировки войск "Запад". Наши подразделения пресекают вылазки врага, наносят ему огневое поражение и не позволяют перейти к дальнейшим действиям.
В настоящее время подразделения группировки ведут успешные боевые действия по освобождению населенных пунктов Червоный Оскол, Крымки и Студенок. А в Красном Лимане и Святогорске продолжается зачистка жилых кварталов от одиночных военнослужащих ВСУ.
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