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11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона - РИА Новости Крым, 19.09.2026
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11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона
11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона - РИА Новости Крым, 19.09.2026
11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона
В севастопольском регионе спасатели за купальный сезон спасли от утопления 11 взрослых и одного ребенка. Такие данные предоставили в правительстве Севастополя... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T10:37
2026-09-19T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В севастопольском регионе спасатели за купальный сезон спасли от утопления 11 взрослых и одного ребенка. Такие данные предоставили в правительстве Севастополя. Всего же за три месяца спасатели выезжали на происшествия на воде 17 раз."6 выездов были связаны с сапбордами — там спасли 9 человек", - приводят данные в правительстве города-героя.Купальнй сезон в Севастополе длился с 15 июня по 15 сентября. Ранее в ГУ МЧС России по Севастополю сообщали, что пять человек, к сожалению, погибли на воде.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в КрымуВ Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на водеВ Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, мчс севастополя, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона

11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона

10:37 19.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛюди плывут на сап-борде
Люди плывут на сап-борде - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В севастопольском регионе спасатели за купальный сезон спасли от утопления 11 взрослых и одного ребенка. Такие данные предоставили в правительстве Севастополя. Всего же за три месяца спасатели выезжали на происшествия на воде 17 раз.
"6 выездов были связаны с сапбордами — там спасли 9 человек", - приводят данные в правительстве города-героя.
Купальнй сезон в Севастополе длился с 15 июня по 15 сентября. Ранее в ГУ МЧС России по Севастополю сообщали, что пять человек, к сожалению, погибли на воде.
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