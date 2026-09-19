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11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона
11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона - РИА Новости Крым, 19.09.2026
11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона
В севастопольском регионе спасатели за купальный сезон спасли от утопления 11 взрослых и одного ребенка. Такие данные предоставили в правительстве Севастополя... РИА Новости Крым, 19.09.2026
2026-09-19T10:37
2026-09-19T10:37
2026-09-19T10:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В севастопольском регионе спасатели за купальный сезон спасли от утопления 11 взрослых и одного ребенка. Такие данные предоставили в правительстве Севастополя. Всего же за три месяца спасатели выезжали на происшествия на воде 17 раз."6 выездов были связаны с сапбордами — там спасли 9 человек", - приводят данные в правительстве города-героя.Купальнй сезон в Севастополе длился с 15 июня по 15 сентября. Ранее в ГУ МЧС России по Севастополю сообщали, что пять человек, к сожалению, погибли на воде.Минобороны РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:САП-борды стали главным "хитом" прошедшего лета по несчастным случаям в КрымуВ Крыму начался сезон штормов - статистика происшествий на водеВ Крыму четверых мужчин унесло в море – двое погибли и одного ищут
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11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона
11 взрослых и одного ребенка спасли в Севастополе во время купального сезона