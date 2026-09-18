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Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму
Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму
Тепло еще порадует крымчан и гостей полуострова на предстоящих выходных перед окончанием бархатного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T19:48
2026-09-18T19:48
2026-09-18T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Тепло еще порадует крымчан и гостей полуострова на предстоящих выходных перед окончанием бархатного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Последняя, можно сказать, отсрочка перед серостью погоды. По большому счету, мы скоро станем свидетелями того, что осень перестанет притворяться летом и "постареет" буквально за считанные дни", - поделился он.В субботу и в воскресенье крымчан, по его прогнозу, ждут идеальные погодные условия.В воскресенье, по его информации, под утро будет не прохладнее +11…14, днем - до +23…26 тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму
В Крыму на выходных ожидается самая лучшая в мире погода бархатного сезона – "Фобос"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым.
Тепло еще порадует крымчан и гостей полуострова на предстоящих выходных перед окончанием бархатного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Последняя, можно сказать, отсрочка перед серостью погоды. По большому счету, мы скоро станем свидетелями того, что осень перестанет притворяться летом и "постареет" буквально за считанные дни", - поделился он.
В субботу и в воскресенье крымчан, по его прогнозу, ждут идеальные погодные условия.
"На небе ни облачка, никаких осадков, и температурный режим просто, что называется, "доктор прописал" - самая лучшая в мире погода, лучше не придумаешь. В субботу ночью +9…12, днем +22 …25 градусов", - уточнил Тишковец.
В воскресенье, по его информации, под утро будет не прохладнее +11…14, днем - до +23…26 тепла.
"По большому счету, на мой взгляд, это будут заключительные выходные в рамках бархатного сезона и с температурой воды в море, которая сейчас колеблется от +21 до +23 градусов", - констатировал специалист.
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