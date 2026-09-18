https://crimea.ria.ru/20260918/zaklyuchitelnyy-akkord-barkhatnogo-sezona-prognoz-pogody-na-vykhodnye-v-krymu-1159512508.html

Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму

Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Заключительный аккорд бархатного сезона: прогноз погоды на выходные в Крыму

Тепло еще порадует крымчан и гостей полуострова на предстоящих выходных перед окончанием бархатного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T19:48

2026-09-18T19:48

2026-09-18T19:48

центр погоды "фобос"

крым

погода

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крымская погода

евгений тишковец

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Тепло еще порадует крымчан и гостей полуострова на предстоящих выходных перед окончанием бархатного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Последняя, можно сказать, отсрочка перед серостью погоды. По большому счету, мы скоро станем свидетелями того, что осень перестанет притворяться летом и "постареет" буквально за считанные дни", - поделился он.В субботу и в воскресенье крымчан, по его прогнозу, ждут идеальные погодные условия.В воскресенье, по его информации, под утро будет не прохладнее +11…14, днем - до +23…26 тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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