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Явка на выборах в России к 21:00 превысила 29 процентов

Явка на выборах в России к 21:00 превысила 29 процентов - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Явка на выборах в России к 21:00 превысила 29 процентов

Явка на выборах в регионах России на 21:00 составила 29,51%. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T21:02

2026-09-18T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Явка на выборах в регионах России на 21:00 составила 29,51%. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Ранее сообщалось, что в Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%.Основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября. На голосование с помощью ДЭГ зарегистрировались 85 461 один избиратель. Также есть возможность голосовать на дому по состоянию здоровья или другой уважительной причине – такую заявку можно подать до 14 часов 20 сентября. 18 и 19 сентября в Крыму организовано голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с которыми затруднено.Как сообщил журналистам председатель Избиркома республики Михаил Малышев, всего в Крыму расположены 1 098 участков, и дополнительно – 30 временных участков для голосования. В составе комиссии - более 11 тысяч человек, за ходом голосования следит 5 481 наблюдатель.Малышев напомнил, что кроме выборов депутатов Государственной Думы в Республике Крым также проходят дополнительные выборы, а именно: депутатов Государственного Совета РК по одномандатному избирательному округу No 22.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборахБольше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревогиПутин проголосовал на выборах в Госдуму

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россия, центризбирком (цик рф), выборы, выборы-2026, новости