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Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82% - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82%
Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82% - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82%
В Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%. Об этом сообщили в Избиркоме Крыма. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T16:08
2026-09-18T16:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%. Об этом сообщили в Избиркоме Крыма.Утром в пятницу в Крыму открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму, процесс голосования проходит в штатном режиме. К этому времени часть избирателей уже выразили свою гражданскую позицию, также проголосовали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как сообщил журналистам председатель Избиркома республики Михаил Малышев, всего в Крыму расположены 1 098 участков, и дополнительно – 30 временных участков для голосования. В составе комиссии - более 11 тысяч человек, за ходом голосования следит 5 481 наблюдатель.Малышев напомнил, что кроме выборов депутатов Государственной Думы в Республике Крым также проходят дополнительные выборы, а именно: депутатов Государственного Совета РК по одномандатному избирательному округу No 22.Основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября. На голосование с помощью ДЭГ зарегистрировались 85 461 один избиратель. Также есть возможность голосовать на дому по состоянию здоровья или другой уважительной причине – такую заявку можно подать до 14 часов 20 сентября. 18 и 19 сентября в республике также организовано голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с которыми затруднено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260918/krym-golosuet-kak-prokhodit-pervyy-den-vyborov-na-poluostrove-1159501795.html
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крым, избирком крыма, выборы-2026, выборы, общество, новости крыма, государственная дума рф, политика
Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82%

В Крыму к 15:00 на выборах в Госдуму РФ проголосовал 249 621 избиратель - Избирком

16:08 18.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%. Об этом сообщили в Избиркоме Крыма.
"По состоянию на 15:00 18 сентября на выборах депутатов Государственной Думы проголосовал 249 621 избиратель (16,82%). Напоминаем, что участки будут работать до 20:00. Голосование проходит три дня - 18, 19 и 20 сентября", - говорится в сообщении.
Утром в пятницу в Крыму открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму, процесс голосования проходит в штатном режиме. К этому времени часть избирателей уже выразили свою гражданскую позицию, также проголосовали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Как сообщил журналистам председатель Избиркома республики Михаил Малышев, всего в Крыму расположены 1 098 участков, и дополнительно – 30 временных участков для голосования. В составе комиссии - более 11 тысяч человек, за ходом голосования следит 5 481 наблюдатель.
Малышев напомнил, что кроме выборов депутатов Государственной Думы в Республике Крым также проходят дополнительные выборы, а именно: депутатов Государственного Совета РК по одномандатному избирательному округу No 22.
Основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября. На голосование с помощью ДЭГ зарегистрировались 85 461 один избиратель. Также есть возможность голосовать на дому по состоянию здоровья или другой уважительной причине – такую заявку можно подать до 14 часов 20 сентября. 18 и 19 сентября в республике также организовано голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с которыми затруднено.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
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Крым голосует: как проходит первый день выборов на полуострове
 
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