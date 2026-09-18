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Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82%

Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82% - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82%

В Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%. Об этом сообщили в Избиркоме Крыма. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T16:08

2026-09-18T16:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%. Об этом сообщили в Избиркоме Крыма.Утром в пятницу в Крыму открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму, процесс голосования проходит в штатном режиме. К этому времени часть избирателей уже выразили свою гражданскую позицию, также проголосовали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как сообщил журналистам председатель Избиркома республики Михаил Малышев, всего в Крыму расположены 1 098 участков, и дополнительно – 30 временных участков для голосования. В составе комиссии - более 11 тысяч человек, за ходом голосования следит 5 481 наблюдатель.Малышев напомнил, что кроме выборов депутатов Государственной Думы в Республике Крым также проходят дополнительные выборы, а именно: депутатов Государственного Совета РК по одномандатному избирательному округу No 22.Основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября. На голосование с помощью ДЭГ зарегистрировались 85 461 один избиратель. Также есть возможность голосовать на дому по состоянию здоровья или другой уважительной причине – такую заявку можно подать до 14 часов 20 сентября. 18 и 19 сентября в республике также организовано голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с которыми затруднено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260918/krym-golosuet-kak-prokhodit-pervyy-den-vyborov-na-poluostrove-1159501795.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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