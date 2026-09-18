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Явка на выборах в Крыму и Севастополе в первый день голосования - данные ЦИК

Явка на выборах в Крыму и Севастополе в первый день голосования - данные ЦИК - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Явка на выборах в Крыму и Севастополе в первый день голосования - данные ЦИК

Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования в Крыму составила почти 25%, а в Севастополе превысила 47%. Такая информация по состоянию на 21:00 размещена РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T21:31

2026-09-18T21:31

2026-09-18T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования в Крыму составила почти 25%, а в Севастополе превысила 47%. Такая информация по состоянию на 21:00 размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ.В видео о ходе и предварительных итогов голосования указано, что явка избирателей в Крыму 18 сентября составила 24,9%. В Севастополе показатель 47,13%.Ранее сообщалось, что в Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%. В Севастополе на то же время проголосовали более 153 тысяч избирателей.По состоянию на 21:00 явка на выборах в целом по России составила 29,51%.Основные дни голосования – 18, 19 и 20 сентября. На голосование с помощью ДЭГ зарегистрировались 85 461 один избиратель. Также есть возможность голосовать на дому по состоянию здоровья или другой уважительной причине – такую заявку можно подать до 14 часов 20 сентября. 18 и 19 сентября в Крыму организовано голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с которыми затруднено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборахБольше половины участков в Севастополе не работали во время воздушной тревогиПутин проголосовал на выборах в Госдуму

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