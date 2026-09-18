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Выборы в Госдуму и "скрытая мобилизация" в России – главное за день

Выборы в Госдуму и "скрытая мобилизация" в России – главное за день - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Выборы в Госдуму и "скрытая мобилизация" в России – главное за день

В России начались выборы депутатов девятого созыва Государственной Думы, в Крыму и Севастополе процесс голосования проходит штатно. В Кремле опровергли слухи о... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T22:48

2026-09-18T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В России начались выборы депутатов девятого созыва Государственной Думы, в Крыму и Севастополе процесс голосования проходит штатно. В Кремле опровергли слухи о якобы скрытой мобилизации 300 тысяч человек. Первые выплаты в размере трех МРОТ начали получать представители турбизнеса в Крыму. Севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого откроется 19 сентября после масштабной реконструкции. Крым в этом году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных территорий. 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского широко отметят в 2027 году по всей России и за рубежом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПервый день выборов в Госдуму РоссииУтром в пятницу в Крыму открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму, процесс голосования проходит в штатном режиме. В этот день проголосовали глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.В Крыму по состоянию на 15:00 явка на выборах составила 16,82%,. В Севастополе к этому времени проголосовали более 153 тысяч избирателей. Слухи о скрытой мобилизация в РоссииУ России нет планов по призыву 300 тысяч человек в армию до конца 2026 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию агентства Блумберг о якобы планах РФ провести "скрытую мобилизацию" после парламентских выборов, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек.Первые субсидии турбизнесу КрымаВ Крыму на счета представителей туристического бизнеса в пятницу, 18 сентября, поступят первые выплаты в размере трех минимальных размеров отплаты труда (МРОТ) на каждого работника. Об этом сообщил глава министерства курортов республики Сергей Ганзий.Музей Крошицкого откроется в СевастополеСевастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого 19 сентября начнет работу в своем родном историческом здании конца ХIХ века в центре города – в доме купца Гавалова. Об открытии обновленных залов сообщили в пресс-службе учреждения культуры. С 1958 года и до 2018-го музей делил это здание, объект культурного наследия регионального значения, с Севастопольской детской музыкальной школой № 1 им. Н.А. Римского-Корсакова. Теперь в обновленном пространстве музей полноправный хозяин – образовательное учреждение давно "переехало" в другое здание.План по благоустройству территорий перевыполнили в КрымуВ Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. По его данным, при целевом показателе 22 территории на сегодняшний день приведены в порядок уже 40.150-летие со дня рождения Луки Крымского широко отметят в России и за рубежомВ 2027 году по всей России и за рубежом пройдут мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. В частности, на территории Крымского федерального университета запланировано открытие памятника. Всего запланировано 124 инициативы. Об этом сообщили в правительстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260918/bolshe-poloviny-uchastkov-v-sevastopole-ne-rabotali-vo-vremya-vozdushnoy-trevogi-1159517458.html

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https://crimea.ria.ru/20260918/kogda-v-panorame-sevastopolya-nachnut-vosstanovitelnye-raboty-i-chto-sdelayut-1159515235.html

https://crimea.ria.ru/20260918/nazvany-prazdnichnye-i-vykhodnye-dni-v-2027-godu-1159484746.html

https://crimea.ria.ru/20260918/kosmicheskiy-defitsit-zelenskiy-priznal-neuteshitelnuyu-pravdu-1159516469.html

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