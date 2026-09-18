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Выборы в Госдуму – в Симферополе открылись участки

Выборы в Госдуму – в Симферополе открылись участки - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Выборы в Госдуму – в Симферополе открылись участки

В Симферополе стартовало голосование на выборах президента России. Избирательные участки № 264 и 266 открылись без опозданий, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T08:44

2026-09-18T08:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе стартовало голосование на выборах президента России. Избирательные участки № 264 и 266 открылись без опозданий, передает корреспондент РИА Новости Крым. На участке №266 в списках почти две тысячи избирателей. Голосование началось ровно в 8 утра – после того, как прозвучал гимн России. И добавил, что на участке не ждут провокаций, хотя к возможным провокациям готовы.По его словам, 74 человека ушли на дистанционное голосование. Восемь человек выбыли по месту регистрации в другие города. 18 прикреплены, рассказал он.Кроме того, организовано выездное голосование, для этих целей предоставили автобус.Также на участке работают наблюдатели, они прошли специальное обучение. "Стала наблюдателем из-за своей активной гражданской позиции, не могу остаться в стороне", - признается наблюдатель Анна. На избирательном участке спустя уже 15 минут в очереди собралось порядка десяти - пятнадцати человек. Многие в приподнятом настроении, радуются, встретив знакомых. Ведь все - жители одного района.Выборы будут проходить в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ состоятся более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций различного уровня. В дни проведения выборов в Госдуму в Крыму будет работать 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. В составе комиссии более 11 тысяч человек, на сегодняшний день все помещения для голосования полностью готовы, в частности совместно с правоохранителями приняты меры по обеспечению общественной безопасности избирательного процесса. Досрочное голосование в Республике Крым и городе Севастополе прошло с 9 по 17 сентября. По данным избирательной комиссии Республики Крым, для голосования на выборах депутатов Государственной Думы изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по 3 одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РК изготовлено 61 930 бюллетеней. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму в Крыму обеспечивают несколько ведомств во взаимодействии друг с другом, все избирательные участки взяты заранее под круглосуточную охрану, сообщала ранее замначальника отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по РК, подполковник полиции Ольга Якубова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы" Участие в выборах является общим вкладом в победу: Путин обратился к россиянам Глава избирательной комиссии погибла при атаке ВСУ на Запорожскую область

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