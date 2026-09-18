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Выборы-2026 в Крыму - как идет голосование - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Выборы-2026 в Крыму - как идет голосование
Выборы-2026 в Крыму - как идет голосование - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Выборы-2026 в Крыму - как идет голосование
На территории Крыма голосование идет на 1098 участках. Об этом журналистам сообщил председатель Избиркома республики Михаил Малышев. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T09:43
2026-09-18T09:58
центральная избирательная комиссия россии (цик)
михаил малышев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На территории Крыма голосование идет на 1098 участках. Об этом журналистам сообщил председатель Избиркома республики Михаил Малышев.Малышев напомнил, что кроме выборов депутатов Государственной Думы в Республике Крым также проходят дополнительные выборы, а именно: депутатов Государственного Совета РК по одномандатному избирательному округу No 22."Депутатов Джанкойского, Сакского, Феодосийского, Керченского, Белогорского городских советов по соответствующим одномандатным избирательным округам и Медведевского сельского совета Черноморского района по многомандатному избирательному округу - всего на дополнительных выборах замещается 14 депутатских мандатов. Десять партий у нас находятся в бюллетенях, а именно: "Единая Россия", ЛДПР, "Партия прямой Демократии", "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия Пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди", - перечислил он и добавил, что по трем одномандатным избирательным округам Республики Крым зарегистрировано 22 кандидата от восьми политических партий.По его данным, на дополнительных выборах депутатов Госсовета зарегистрировано пять кандидатов от региональных отделений партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России". "Это то, что у нас находится в Феодосии. И то только на части Феодосии. И на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Соответственно, зарегистрировано 37 кандидатов. Из них 28 от четырех региональных, местных отделений политических партий. Это "Единая Россия, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди". И девять самовыдвиженцев. Решение об отказе в регистрации кандидатов соответствующими окружными избирательными комиссиями не принималось", - подчеркнул Малышев.Он также сообщил, что были кандидаты, которые утратили статус выдвинутых по причине непредоставления документов для регистрации в установленный срок либо в связи со снятием своих кандидатур. Всего таких кандидатов было четыре. Один по выборам депутатов Государственной Думы и трое по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Он пояснил, что если избиратель по уважительной причине, например, по состоянию здоровья не может прийти на свой избирательный участок, он вправе не позднее 14 часов 20 сентября подать заявление или устное обращение в свою участковую комиссию, ему предоставят возможность проголосовать на дому. И пояснил, что речь идет о сельской местности, где к примеру несколько сел, но участок находится только в одном из них. "Соответственно, для удобства и возможности проголосовать будет осуществлен выезд в то село, где нет участковой комиссии, и граждане, проживающие в этой местности, смогут в этом селе проголосовать. С адресами и описанием мест проведения такого голосования можно ознакомиться на сайте избиркома Крыма, с датой и временем - в ТИК своего региона", - сказал Малышев.Также он сообщил, что в РК работает 5 481 наблюдатель."Соответственно 1 205 от зарегистрированных кандидатов, 1 863 от политических партий и 2 413 от Общественной палаты Республики Крым", - перечислил он.В помещениях 28 территориальных и 580 участковых избирательных комиссий применяются средства видеонаблюдения, а в 515 - средства видеофиксации, добавил Михаил Малышев.В заключение он сообщил, что в подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы задействовано 157 комиссий, включая избирательную комиссию Республики Крым, а также 28 территориальных и участковых комиссий."Это более 11 000 человек, перед которыми стоят действительно масштабные ответственные задачи, главное из которых — проведение выборов с соблюдением всех тех требований и норм закона, которые возлагаются на все наши комиссии для того, чтобы ни у кого не вызывала сомнений законность и легитимность проводимого мероприятия", - резюмировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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центральная избирательная комиссия россии (цик), михаил малышев, новости крыма, крым, выборы, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, видео
Выборы-2026 в Крыму - как идет голосование

Выборы-2026 в Крыму - как идет голосование

09:43 18.09.2026 (обновлено: 09:58 18.09.2026)
 
© РИА Новости КрымПредседатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев
Председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На территории Крыма голосование идет на 1098 участках. Об этом журналистам сообщил председатель Избиркома республики Михаил Малышев.

"Все 1 098 участков, которые находятся на территории Республики Крым, были готовы к началу голосования, а ровно в 8:00 все двери открыты. Участковая комиссия работает до 20:00, сегодня и завтра предусмотрено голосование за пределами участков, а голосование на тех тридцати участках, которые у нас образованы в медицинских учреждениях и в СИЗО, соответственно, будет работать только 20 сентября", - подчеркнул он.

Малышев напомнил, что кроме выборов депутатов Государственной Думы в Республике Крым также проходят дополнительные выборы, а именно: депутатов Государственного Совета РК по одномандатному избирательному округу No 22.
"Депутатов Джанкойского, Сакского, Феодосийского, Керченского, Белогорского городских советов по соответствующим одномандатным избирательным округам и Медведевского сельского совета Черноморского района по многомандатному избирательному округу - всего на дополнительных выборах замещается 14 депутатских мандатов. Десять партий у нас находятся в бюллетенях, а именно: "Единая Россия", ЛДПР, "Партия прямой Демократии", "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия Пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди", - перечислил он и добавил, что по трем одномандатным избирательным округам Республики Крым зарегистрировано 22 кандидата от восьми политических партий.
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По его данным, на дополнительных выборах депутатов Госсовета зарегистрировано пять кандидатов от региональных отделений партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Коммунисты России".
"Это то, что у нас находится в Феодосии. И то только на части Феодосии. И на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований. Соответственно, зарегистрировано 37 кандидатов. Из них 28 от четырех региональных, местных отделений политических партий. Это "Единая Россия, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Новые люди". И девять самовыдвиженцев. Решение об отказе в регистрации кандидатов соответствующими окружными избирательными комиссиями не принималось", - подчеркнул Малышев.
Он также сообщил, что были кандидаты, которые утратили статус выдвинутых по причине непредоставления документов для регистрации в установленный срок либо в связи со снятием своих кандидатур. Всего таких кандидатов было четыре. Один по выборам депутатов Государственной Думы и трое по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.
"Для голосования по месту нахождения всего было подано 20 382 заявления для голосования онлайн, то есть по ДЭГу 85 461 один избиратель зарегистрировался", - сказал Малышев.
Он пояснил, что если избиратель по уважительной причине, например, по состоянию здоровья не может прийти на свой избирательный участок, он вправе не позднее 14 часов 20 сентября подать заявление или устное обращение в свою участковую комиссию, ему предоставят возможность проголосовать на дому.

"18 и 19 сентября в республике также организовано голосование с помощью дополнительной формы, а именно на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах, в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с которыми затруднено", - сказал он.

И пояснил, что речь идет о сельской местности, где к примеру несколько сел, но участок находится только в одном из них.
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"Соответственно, для удобства и возможности проголосовать будет осуществлен выезд в то село, где нет участковой комиссии, и граждане, проживающие в этой местности, смогут в этом селе проголосовать. С адресами и описанием мест проведения такого голосования можно ознакомиться на сайте избиркома Крыма, с датой и временем - в ТИК своего региона", - сказал Малышев.
Также он сообщил, что в РК работает 5 481 наблюдатель.
"Соответственно 1 205 от зарегистрированных кандидатов, 1 863 от политических партий и 2 413 от Общественной палаты Республики Крым", - перечислил он.
В помещениях 28 территориальных и 580 участковых избирательных комиссий применяются средства видеонаблюдения, а в 515 - средства видеофиксации, добавил Михаил Малышев.
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В заключение он сообщил, что в подготовке и проведении выборов депутатов Госдумы задействовано 157 комиссий, включая избирательную комиссию Республики Крым, а также 28 территориальных и участковых комиссий.
"Это более 11 000 человек, перед которыми стоят действительно масштабные ответственные задачи, главное из которых — проведение выборов с соблюдением всех тех требований и норм закона, которые возлагаются на все наши комиссии для того, чтобы ни у кого не вызывала сомнений законность и легитимность проводимого мероприятия", - резюмировал он.
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