https://crimea.ria.ru/20260918/vsu-atakovali-moskvu-350-yu-dronami-1159477948.html
350 дронов ВСУ атаковали Москву
350 дронов ВСУ атаковали Москву - РИА Новости Крым, 18.09.2026
350 дронов ВСУ атаковали Москву
С 20.00 17 сентября до 7.00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр столицы... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T07:52
2026-09-18T07:52
2026-09-18T07:55
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. С 20.00 17 сентября до 7.00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), москва, сергей собянин, происшествия, новости
350 дронов ВСУ атаковали Москву
350 дронов ВСУ атаковали Москву - большинство сбиты на дальних рубежах
07:52 18.09.2026 (обновлено: 07:55 18.09.2026)