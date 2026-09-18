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350 дронов ВСУ атаковали Москву - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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350 дронов ВСУ атаковали Москву
350 дронов ВСУ атаковали Москву - РИА Новости Крым, 18.09.2026
350 дронов ВСУ атаковали Москву
С 20.00 17 сентября до 7.00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр столицы... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T07:52
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всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. С 20.00 17 сентября до 7.00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), москва, сергей собянин, происшествия, новости
350 дронов ВСУ атаковали Москву

350 дронов ВСУ атаковали Москву - большинство сбиты на дальних рубежах

07:52 18.09.2026 (обновлено: 07:55 18.09.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. С 20.00 17 сентября до 7.00 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть уничтожена на дальних рубежах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В период с 20.00 17 сентября до 07.00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 64 беспилотника уничтожены на подлете к Москве", - написал он на платформе МАКС.

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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)МоскваСергей СобянинПроисшествияНовости
 
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