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ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны
ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны - РИА Новости Крым, 18.09.2026
ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны
Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T11:28
2026-09-18T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно, указали в пресс-службе. После старта ракета-носитель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова."В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно", – указали в Госкорпорации.Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космосаРоссия запустила первую конвейерную линию по сборке спутниковПобеда ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2"
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космос, роскосмос, россия, министерство обороны рф, новости, воздушно-космические силы (вкс)
ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" – "Роскосмос"

11:28 18.09.2026
 
© Министерство обороны РФВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны
ВКС России запустили ракету Союз-2.1б в интересах Минобороны
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".
"С космодрома Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – сказано в сообщении.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно, указали в пресс-службе. После старта ракета-носитель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно", – указали в Госкорпорации.
Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
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космосРоскосмосРоссияМинистерство обороны РФНовостиВоздушно-космические силы (ВКС)
 
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