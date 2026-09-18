https://crimea.ria.ru/20260918/vks-rossii-zapustili-raketu-soyuz-21b-v-interesakh-minoborony-1159488584.html
ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны
ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны - РИА Новости Крым, 18.09.2026
ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны
Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T11:28
2026-09-18T11:28
2026-09-18T11:28
космос
роскосмос
россия
министерство обороны рф
новости
воздушно-космические силы (вкс)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159488721_0:47:1046:635_1920x0_80_0_0_6e13d77dbdc871484dc68dea188100cb.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом сообщает пресс-служба Госкорпорации "Роскосмос".Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно, указали в пресс-службе. После старта ракета-носитель взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова."В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно", – указали в Госкорпорации.Россия должна сохранить лидерские позиции в сфере освоения и изучения космоса, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космосаРоссия запустила первую конвейерную линию по сборке спутниковПобеда ВКС и успех науки: эксперт о запуске ракеты-носителя "Ангара-1.2"
космос
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/12/1159488721_0:13:1046:798_1920x0_80_0_0_14afb129d519dcbc6d8f40adc0a68764.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, роскосмос, россия, министерство обороны рф, новости, воздушно-космические силы (вкс)
ВКС России запустили ракету "Союз-2.1б" в интересах Минобороны
Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" – "Роскосмос"