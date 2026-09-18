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В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия
В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия
В Сочи из-за угрозы атаки БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T09:51
2026-09-18T09:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Сочи из-за угрозы атаки БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Угроза атаки БПЛА в Сочи объявлена в 9.20. Людей призвали соблюдать меры предосторожности.Как только станет безопасно, участки возобновят работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, краснодарский край, новости, атаки всу, выборы, выборы-2026
В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия

В Сочи из-за угрозы атаки БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия

09:51 18.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМодульные укрытия
Модульные укрытия - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Сочи из-за угрозы атаки БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Угроза атаки БПЛА в Сочи объявлена в 9.20. Людей призвали соблюдать меры предосторожности.
"На избирательных участках Сочи приняты исчерпывающие меры безопасности. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса "Атака БПЛА". Прошу соблюдать меры предосторожности, идет отражение угрозы", - сообщил Прошунин.
Как только станет безопасно, участки возобновят работу.
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