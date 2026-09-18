https://crimea.ria.ru/20260918/v-sochi-iz-za-ugrozy-bpla-lyudey-s-izbiratelnykh-uchastkov-peremestili-v-ukrytiya-1159485454.html
В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия
В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия
В Сочи из-за угрозы атаки БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T09:51
2026-09-18T09:51
2026-09-18T09:51
сочи
краснодарский край
новости
атаки всу
выборы
выборы-2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1f/1140030110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c56fcb37130154684ddfa80d3d3c8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Сочи из-за угрозы атаки БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Угроза атаки БПЛА в Сочи объявлена в 9.20. Людей призвали соблюдать меры предосторожности.Как только станет безопасно, участки возобновят работу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1f/1140030110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e6a1f5c8370e45dc2c46b409fab7173.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, новости, атаки всу, выборы, выборы-2026
В Сочи из-за угрозы БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия
В Сочи из-за угрозы атаки БПЛА людей с избирательных участков переместили в укрытия