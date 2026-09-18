В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
В Симферополе завершен ремонт детской школы искусств в рамках нацпроекта "Семья"
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе завершился капитальный ремонт здания детской школы искусств. Работы проведены в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья". Об этом сообщает администрация Симферополя в своем канале в МАКС.
"Завершен капитальный ремонт здания на проспекте Кирова, в котором разместилась Симферопольская детская школа искусств... В обновленном здании оборудовали 22 кабинета, камерный и концертный залы. Для занятий приобрели новые музыкальные инструменты, мебель и хореографические станки. Установили систему безопасности", – говорится в сообщении.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
По данным администрации, занятия в детской школе искусств проходят по восьми направлениям: фортепианное, оркестровое, теоретическое, вокально-хоровое, народные инструменты, театральное, изобразительное и хореографическое. Обучаться по этим направлениям смогут около 500 детей.
"Учащиеся школы регулярно участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня. В 2025-2026 годах 107 ребят стали победителями и призерами республиканских, всероссийских и международных фестивалей", – подчеркнули в городской администрации.
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