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В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
В Симферополе завершился капитальный ремонт здания детской школы искусств. Работы проведены в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T21:38
2026-09-18T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе завершился капитальный ремонт здания детской школы искусств. Работы проведены в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья". Об этом сообщает администрация Симферополя в своем канале в МАКС.По данным администрации, занятия в детской школе искусств проходят по восьми направлениям: фортепианное, оркестровое, теоретическое, вокально-хоровое, народные инструменты, театральное, изобразительное и хореографическое. Обучаться по этим направлениям смогут около 500 детей.Ранее сообщалось, что в Севастополе открылась Школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам бесплатно получить профессиональные навыки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центреВ Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культурыКрымский музыкальный театр получил новый свет и звук
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, симферополь, дети, образование в крыму и севастополе
В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств

В Симферополе завершен ремонт детской школы искусств в рамках нацпроекта "Семья"

21:38 18.09.2026
 
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе завершился капитальный ремонт здания детской школы искусств. Работы проведены в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья". Об этом сообщает администрация Симферополя в своем канале в МАКС.
"Завершен капитальный ремонт здания на проспекте Кирова, в котором разместилась Симферопольская детская школа искусств... В обновленном здании оборудовали 22 кабинета, камерный и концертный залы. Для занятий приобрели новые музыкальные инструменты, мебель и хореографические станки. Установили систему безопасности", – говорится в сообщении.
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила АфанасьеваВ Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
© Telegram-канал главы Симферополя Михаила Афанасьева
В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств
По данным администрации, занятия в детской школе искусств проходят по восьми направлениям: фортепианное, оркестровое, теоретическое, вокально-хоровое, народные инструменты, театральное, изобразительное и хореографическое. Обучаться по этим направлениям смогут около 500 детей.
"Учащиеся школы регулярно участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня. В 2025-2026 годах 107 ребят стали победителями и призерами республиканских, всероссийских и международных фестивалей", – подчеркнули в городской администрации.
Ранее сообщалось, что в Севастополе открылась Школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам бесплатно получить профессиональные навыки.
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КрымНовости КрымаСимферопольдетиОбразование в Крыму и Севастополе
 
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