https://crimea.ria.ru/20260918/v-simferopole-otremontirovali-detskuyu-shkolu-iskusstv-1159514440.html

В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств

В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Симферополе отремонтировали детскую школу искусств

В Симферополе завершился капитальный ремонт здания детской школы искусств. Работы проведены в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T21:38

2026-09-18T21:38

2026-09-18T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе завершился капитальный ремонт здания детской школы искусств. Работы проведены в рамках регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья". Об этом сообщает администрация Симферополя в своем канале в МАКС.По данным администрации, занятия в детской школе искусств проходят по восьми направлениям: фортепианное, оркестровое, теоретическое, вокально-хоровое, народные инструменты, театральное, изобразительное и хореографическое. Обучаться по этим направлениям смогут около 500 детей.Ранее сообщалось, что в Севастополе открылась Школа креативных индустрий, которая объединяет студии фото- и видеопроизводства, дизайна и звукорежиссуры. Она позволит юным горожанам бесплатно получить профессиональные навыки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центреВ Крыму выделили более 2 млрд рублей на модернизацию объектов культурыКрымский музыкальный театр получил новый свет и звук

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, дети, образование в крыму и севастополе