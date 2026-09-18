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В Севастополе стартовал первый день основного голосования в Госдуму РФ

В Севастополе стартовал первый день основного голосования в Госдуму РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Севастополе стартовал первый день основного голосования в Госдуму РФ

Первый день трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы России стартовал в Севастополе. К этому времени досрочно в городе федерального значения... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T09:08

2026-09-18T09:08

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Первый день трехдневного голосования на выборах депутатов Госдумы России стартовал в Севастополе. К этому времени досрочно в городе федерального значения проголосовали 134 244 человек. Об этом сообщила глава Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) Нина Фаустова, прибывшая к открытию одного из участков в центре города."Выборы у нас уже начались. Сегодня открылись все избирательные участки ровно в восемь. Избиратели активно идут", – сказала Фаустова.Она отметила, что началу выборов в первый основной день явка досрочного голосования в Севастополе составляет 38,27%."Это 134 244 избирателя", - уточнила Фаустова.Она добавила, что механизмом "Мобильный избиратель" воспользовалось 13 644 человека. Это люди, которые изменили свои участки или прикрепились, приехав в Севастополь. Все соответствующие заявления обработаны, добавила глава Севгоризбиркома.Всего, по словам Фаустовой, в Севастополе 343 881 избиратель.В Севастополе 187 участков с 8.00 до 20.00 открыты для голосования на выборах в Госдуму России и дополнительных выборах в органы местного самоуправления – депутатов советов Балаклавского и Нахимовского муниципальных округов.За процессом голосования в городе федерального значения следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 – от Общественной палаты города.Основными днями голосования являются 18, 19 и 20 сентября.Досрочное голосование проходило с 9 по 17 сентября включительно. Проголосовать можно и на дому, если здоровье не позволяет посетить участок. Для этого до 14 часов 20 сентября надо подать заявление или обратиться в свою участковую избирательную комиссию лично, через родственников, соседей или других лиц.В Крыму в дни голосования в ГД РФ работает 1098 избирательных участков и еще тридцать временных. По данным республиканского избиркома, к выборам было изготовлено 2 934 200 бюллетеней, из них половина – по федеральному избирательному округу и другая половина – по трем одномандатным. Для голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета РК готовы 61 930 бюллетеней.В составе комиссий в Крыму работают свыше 11 тысяч человек.Россияне изберут 450 депутатов Госдумы РФ, одну половину – по партийным спискам, другую – по одномандатным округам.Ранее политический эксперт, член ОП РК Заур Смирнов предположил, что в Крыму будет высокая явка на выборы, поскольку проголосует много молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Севастополе: как проголосовать в случае отключения света Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборах ЦИК предотвратил попытку дискредитировать систему "Выборы"

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