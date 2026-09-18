https://crimea.ria.ru/20260918/v-sevastopole-snova-budut-vklyuchat-ulichnoe-osveschenie-1159516725.html

В Севастополе снова будут включать уличное освещение

В Севастополе снова будут включать уличное освещение - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Севастополе снова будут включать уличное освещение

С пятницы, 18 сентября, в Севастополе начнут включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T19:02

2026-09-18T19:02

2026-09-18T19:02

севастополь

михаил развожаев

городская среда

энергосистема крыма

общество

новости севастополя

электроэнергия

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. С пятницы, 18 сентября, в Севастополе начнут включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, свет на улицах будут включать в том числе для того, чтобы школьники и студенты могли спокойно добираться до дома, и родители не переживали за них.При этом с 21:00 освещение будет выключаться."Это необходимое условие для безопасности города, от которого мы пока отступать не можем", – пояснил Развожаев.21 июня сообщалось, что в Севастополе уличное освещение включаться не будет. В городе ввели временные вынужденные ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, городская среда, энергосистема крыма, общество, новости севастополя, электроэнергия, электросети