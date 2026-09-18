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В Севастополе снова будут включать уличное освещение
В Севастополе снова будут включать уличное освещение - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Севастополе снова будут включать уличное освещение
С пятницы, 18 сентября, в Севастополе начнут включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T19:02
2026-09-18T19:02
2026-09-18T19:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. С пятницы, 18 сентября, в Севастополе начнут включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, свет на улицах будут включать в том числе для того, чтобы школьники и студенты могли спокойно добираться до дома, и родители не переживали за них.При этом с 21:00 освещение будет выключаться."Это необходимое условие для безопасности города, от которого мы пока отступать не можем", – пояснил Развожаев.21 июня сообщалось, что в Севастополе уличное освещение включаться не будет. В городе ввели временные вынужденные ограничения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев, городская среда, энергосистема крыма, общество, новости севастополя, электроэнергия, электросети
В Севастополе снова будут включать уличное освещение
В Севастополе с 18 сентября ежедневно будут включать уличное освещение на два часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. С пятницы, 18 сентября, в Севастополе начнут включать уличное освещение. Соответствующее решение принял городской штаб по энергобезопасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"С сегодняшнего дня в городе будет включаться уличное освещение с 19:00 до 21:00. Далее график будет корректироваться, и свет будет включаться раньше - по мере сокращения светового дня", – написал он.
По информации губернатора, свет на улицах будут включать в том числе для того, чтобы школьники и студенты могли спокойно добираться до дома, и родители не переживали за них.
При этом с 21:00 освещение будет выключаться.
"Это необходимое условие для безопасности города, от которого мы пока отступать не можем", – пояснил Развожаев.
21 июня сообщалось, что в Севастополе уличное освещение включаться не будет.
В городе ввели временные вынужденные ограничения.
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