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В Севастополе к 15.00 проголосовали более 153 тысяч избирателей - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В Севастополе к 15.00 проголосовали более 153 тысяч избирателей
В Севастополе к 15.00 проголосовали более 153 тысяч избирателей - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Севастополе к 15.00 проголосовали более 153 тысяч избирателей
В Севастополе на выборах депутатов Госдумы и депутатов советов Балаклавского и Нахимовского округов проголосовали более 153 тысяч избирателей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T17:09
2026-09-18T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на выборах депутатов Госдумы и депутатов советов Балаклавского и Нахимовского округов проголосовали более 153 тысяч избирателей. Об этом сообщила Севастопольская городская избирательная комиссия в своем канале в МАКС.По данным Севгоризбиркома, за прозрачностью и соблюдением законности процесса на избирательных участках города следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты Севастополя.18, 19 и 20 сентября все 187 участков открыты с 8:00 до 20:00.Ранее сообщалось, что в Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев проголосовал на выборах в ГосдумуКрым голосует: как проходит первый день выборов на полуостровеКак в Севастополе работают избирательные участки во время сигнала тревоги
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выборы в крыму и севастополе, выборы-2026, севастополь, новости севастополя, общество, севастопольская городская избирательная комиссия
В Севастополе к 15.00 проголосовали более 153 тысяч избирателей

В Севастополе уже проголосовали 153 870 избирателей с учетом досрочного голосования

17:09 18.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на выборах депутатов Госдумы и депутатов советов Балаклавского и Нахимовского округов проголосовали более 153 тысяч избирателей. Об этом сообщила Севастопольская городская избирательная комиссия в своем канале в МАКС.
"По состоянию на 15:00 18 сентября проголосовали 153 870 избирателей с учетом досрочного голосования", – говорится в сообщении.
По данным Севгоризбиркома, за прозрачностью и соблюдением законности процесса на избирательных участках города следят 854 наблюдателя от политических партий и кандидатов, в том числе 186 наблюдателей от Общественной палаты Севастополя.
18, 19 и 20 сентября все 187 участков открыты с 8:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что в Крыму по состоянию на 15:00 18 сентября явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 16,82%.
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Выборы в Крыму и СевастополеВыборы-2026СевастопольНовости СевастополяОбществоСевастопольская городская избирательная комиссия
 
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