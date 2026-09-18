https://crimea.ria.ru/20260918/v-sevastopole-budut-avtomaticheski-indeksirovat-detskoe-posobie-1159507952.html

В Севастополе будут автоматически индексировать детское пособие

В Севастополе будут автоматически индексировать детское пособие - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Севастополе будут автоматически индексировать детское пособие

Пособие на детей в Севастополе с 2027 года будут индексировать автоматически. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T15:44

2026-09-18T15:44

2026-09-18T15:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Пособие на детей в Севастополе с 2027 года будут индексировать автоматически. Об этом сообщили в правительстве города.Уточняется, что изменение позволит автоматически учитывать рост потребительских цен и не принимать каждый год отдельное постановление об индексации пособия.Ранее сообщалось, что единое пособие в России получают девять миллионов семей. За два последних десятилетия охват семьи финансовой поддержкой вырос кратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала годаКрымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайнБолее 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплату

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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