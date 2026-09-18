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В Севастополе будут автоматически индексировать детское пособие
В Севастополе будут автоматически индексировать детское пособие - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Севастополе будут автоматически индексировать детское пособие
Пособие на детей в Севастополе с 2027 года будут индексировать автоматически. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T15:44
2026-09-18T15:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Пособие на детей в Севастополе с 2027 года будут индексировать автоматически. Об этом сообщили в правительстве города.Уточняется, что изменение позволит автоматически учитывать рост потребительских цен и не принимать каждый год отдельное постановление об индексации пособия.Ранее сообщалось, что единое пособие в России получают девять миллионов семей. За два последних десятилетия охват семьи финансовой поддержкой вырос кратно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму семьи с детьми получили 17 млрд рублей поддержки с начала годаКрымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайнБолее 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплату
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В Севастополе будут автоматически индексировать детское пособие
Со следующего года детское пособие в Севастополе будут индексировать автоматически