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В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей
В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей
Число международных наблюдателей, приехавших в Россию на выборы депутатов Госдумы, превысило количество наблюдателей на президентских выборах 2024 года. Об этом РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T14:08
2026-09-18T14:08
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центризбирком (цик рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Число международных наблюдателей, приехавших в Россию на выборы депутатов Госдумы, превысило количество наблюдателей на президентских выборах 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции в информационном центре ЦИК сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Глава ЦИК подчеркнула, что рекорд по числу приехавших в Россию наблюдателей побит на фоне большой критики российских выборов со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - с 18 до 20 сентября. Ранее иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию в удобном формате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым голосует: как проходит первый день выборов на полуострове Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК
https://crimea.ria.ru/20260918/eto-chto-to-novoe-inostrannye-nablyudateli-voskhitilis-elektronnym-golosovaniem-v-rossii-1159486546.html
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россия, центризбирком (цик рф), элла памфилова, новости, выборы, выборы-2026
В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей

Памфилова: рекордное количество международных наблюдателей приехало на выборы

14:08 18.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы 2026 в Симферополе
Выборы 2026 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Число международных наблюдателей, приехавших в Россию на выборы депутатов Госдумы, превысило количество наблюдателей на президентских выборах 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции в информационном центре ЦИК сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Мы в этом году побили рекорды… Если на выборах президента было 1115 представителей из 129 стран, то в этом году 1126 из 130 стран мира", - отметила Памфилова, говоря о международном наблюдении на выборах депутатов Госдумы.
Глава ЦИК подчеркнула, что рекорд по числу приехавших в Россию наблюдателей побит на фоне большой критики российских выборов со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - с 18 до 20 сентября.
Ранее иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию в удобном формате.
Демонстрация дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
10:19
Это что-то новое: иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в России
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РоссияЦентризбирком (ЦИК РФ)Элла ПамфиловаНовостиВыборыВыборы-2026
 
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