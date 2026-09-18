https://crimea.ria.ru/20260918/v-rossiyu-na-vybory-priekhalo-rekordnoe-kolichestvo-mezhdunarodnykh-nablyudateley-1159503610.html

В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей

В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Россию на выборы приехало рекордное количество международных наблюдателей

Число международных наблюдателей, приехавших в Россию на выборы депутатов Госдумы, превысило количество наблюдателей на президентских выборах 2024 года. Об этом РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T14:08

2026-09-18T14:08

2026-09-18T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Число международных наблюдателей, приехавших в Россию на выборы депутатов Госдумы, превысило количество наблюдателей на президентских выборах 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции в информационном центре ЦИК сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Глава ЦИК подчеркнула, что рекорд по числу приехавших в Россию наблюдателей побит на фоне большой критики российских выборов со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - с 18 до 20 сентября. Ранее иностранные наблюдатели из Мьянмы, Пакистана, Малави и Мальдив высоко оценили систему электронного голосования на выборах в Государственную думу, которая позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию в удобном формате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым голосует: как проходит первый день выборов на полуострове Развожаев проголосовал на выборах в Госдуму В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК

https://crimea.ria.ru/20260918/eto-chto-to-novoe-inostrannye-nablyudateli-voskhitilis-elektronnym-golosovaniem-v-rossii-1159486546.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центризбирком (цик рф), элла памфилова, новости, выборы, выборы-2026