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В России сельские Дома культуры подключат к газу - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В России сельские Дома культуры подключат к газу
В России сельские Дома культуры подключат к газу - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В России сельские Дома культуры подключат к газу
Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Об этом он заявил в пятницу в рамках РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T19:28
2026-09-18T19:28
владимир путин (политик)
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Об этом он заявил в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации.Российский лидер подчеркнул, что это важно, поскольку сельские ДК выступают центрами общественной жизни в селе, туда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерт.Федеральная антимонопольная служба и региональные власти должны взять на контроль ситуацию с навязанными услугами при подключении газа к домам граждан, а Кабмин – проконтролировать доступность газового оборудования для российских семей, поручал Путин ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицируют в 2026 годуВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету В Крыму подключили к газу еще три села
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владимир путин (политик), новости, россия, бесплатная газификация в россии, общество
В России сельские Дома культуры подключат к газу

Путин поручил расширить программу социальной газификации на сельские Дома культуры

19:28 18.09.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ поселке Любимовка капитально отремонтировали Дом культуры в рамках нацпроекта "Культура"
В поселке Любимовка капитально отремонтировали Дом культуры в рамках нацпроекта Культура
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Об этом он заявил в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации.

"Мы уже охватили программой социальной газификации ФАПы. У нас сегодня на связи были коллеги с территории больниц, поликлиник, то есть медицинские учреждения, а также школы, в том числе в небольших населенных пунктах. Прошу правительство Российской Федерации расширить эту программу и включить в нее также и сельские Дома культуры", – заявил президент.

Российский лидер подчеркнул, что это важно, поскольку сельские ДК выступают центрами общественной жизни в селе, туда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерт.
Федеральная антимонопольная служба и региональные власти должны взять на контроль ситуацию с навязанными услугами при подключении газа к домам граждан, а Кабмин – проконтролировать доступность газового оборудования для российских семей, поручал Путин ранее.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияБесплатная газификация в РоссииОбщество
 
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