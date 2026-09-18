https://crimea.ria.ru/20260918/v-rossii-selskie-doma-kultury-podklyuchat-k-gazu-1159514819.html

В России сельские Дома культуры подключат к газу

В России сельские Дома культуры подключат к газу - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В России сельские Дома культуры подключат к газу

Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Об этом он заявил в пятницу в рамках РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T19:28

2026-09-18T19:28

2026-09-18T19:28

владимир путин (политик)

новости

россия

бесплатная газификация в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение расширить программу социальной газификации на сельские дома культуры. Об этом он заявил в пятницу в рамках церемонии открытия объектов социальной газификации.Российский лидер подчеркнул, что это важно, поскольку сельские ДК выступают центрами общественной жизни в селе, туда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерт.Федеральная антимонопольная служба и региональные власти должны взять на контроль ситуацию с навязанными услугами при подключении газа к домам граждан, а Кабмин – проконтролировать доступность газового оборудования для российских семей, поручал Путин ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму населенных пунктов без газа и что газифицируют в 2026 годуВ Крыму временно приостановили технологические присоединения к газу и свету В Крыму подключили к газу еще три села

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, бесплатная газификация в россии, общество