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В России повышается безопасность авиаперевозок – Путин - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В России повышается безопасность авиаперевозок – Путин
В России повышается безопасность авиаперевозок – Путин - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В России повышается безопасность авиаперевозок – Путин
В России повышается безопасность и уровень комфорта авиаперевозок, а также развивается авиационная сеть, что является значимым условием транспортной доступности РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T16:30
2026-09-18T16:30
владимир путин (политик)
россия
авиация
новости
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В России повышается безопасность и уровень комфорта авиаперевозок, а также развивается авиационная сеть, что является значимым условием транспортной доступности удаленных регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.Глава государства заявил, что рассчитывает на поставки нового самолета МС-21 в соответствии с графиком, без задержек и срывов. Кроме того, президент заслушал доклад министра транспорта РФ Андрея Никитина о развитии аэропортовой инфраструктуры. В частности, недавно были открыты объекты на Камчатке, в Хабаровском крае и Магаданской области. Сегодня новые пассажирские терминалы открылись в Барнауле, Оренбурге и Пскове.В церемонии подписания договора на поставку самолетов МС-21 "Аэрофлоту" также приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Андрей Никитин, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, гендиректор АО "ОДК" Александр Грачев и гендиректор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов.МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская авиатехника не уступает лучшим мировым образцам – ПутинПутин подписал закон о возврате средств за авиабилеты участникам СВОПутин предложил реалистичный план снижения цен на авиабилеты
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владимир путин (политик), россия, авиация, новости, самолет
В России повышается безопасность авиаперевозок – Путин

Комфортность и безопасность авиаперевозок в России повышается – Путин

16:30 18.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в подписании договора на поставку самолетов МС-21-310
Президент Владимир Путин принял участие в подписании договора на поставку самолетов МС-21-310
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В России повышается безопасность и уровень комфорта авиаперевозок, а также развивается авиационная сеть, что является значимым условием транспортной доступности удаленных регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе презентации новых объектов гражданской авиации в режиме видеоконференции.
"Для России развитая авиационная сеть – это значимое условие связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов, в том числе в Арктике, в Сибири и на Дальнем Востоке", – сказал Путин в рамках церемонии подписания документов на поставку 90 самолетов МС-21-310 для группы "Аэрофлот".
Глава государства заявил, что рассчитывает на поставки нового самолета МС-21 в соответствии с графиком, без задержек и срывов.
Кроме того, президент заслушал доклад министра транспорта РФ Андрея Никитина о развитии аэропортовой инфраструктуры. В частности, недавно были открыты объекты на Камчатке, в Хабаровском крае и Магаданской области. Сегодня новые пассажирские терминалы открылись в Барнауле, Оренбурге и Пскове.
В церемонии подписания договора на поставку самолетов МС-21 "Аэрофлоту" также приняли участие глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранса Андрей Никитин, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, гендиректор ПАО "ОАК" Вадим Бадеха, гендиректор АО "ОДК" Александр Грачев и гендиректор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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