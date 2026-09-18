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В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК
В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования -2026 и сообщила об открытии избирательных участков РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T10:36
2026-09-18T10:36
выборы-2026
выборы
центризбирком (цик рф)
элла памфилова
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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования -2026 и сообщила об открытии избирательных участков на территории страны."В стране уже открылись избирательные участки, и мы объявляем старт единого дня голосования", – сказала Памфилова во время брифинга о начале работы избирательных участков по всей стране.По ее словам, голосование началось в штатном режиме, ничего экстраординарного не произошло."Трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности, а безопасность на этих выборах для нас основной приоритет", - сказала глава ЦИК.И подчеркнула, что комиссия также будет придерживаться своих принципов открытости и прозрачности выборов.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это что-то новое: иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в РоссииВ Севастополе стартовал первый день основного голосования в Госдуму РФСтарт голосования в Феодосии: что происходит на участках
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выборы-2026, выборы, центризбирком (цик рф), элла памфилова, россия, новости, общество
В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК

Памфилова объявила старт Единого дня голосования-2026

10:36 18.09.2026
 
© РИА Новости КрымВыборы -2026
Выборы -2026 - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования -2026 и сообщила об открытии избирательных участков на территории страны.
"В стране уже открылись избирательные участки, и мы объявляем старт единого дня голосования", – сказала Памфилова во время брифинга о начале работы избирательных участков по всей стране.
По ее словам, голосование началось в штатном режиме, ничего экстраординарного не произошло.
"Трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности, а безопасность на этих выборах для нас основной приоритет", - сказала глава ЦИК.
И подчеркнула, что комиссия также будет придерживаться своих принципов открытости и прозрачности выборов.
"Мы уверены, что мы выполним, все мы для этого сделали, чтобы сохранить баланс между обеспечением безопасности и традиционным нашим базовым принципом - обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса, несмотря на все сложности, трудности и угрозы", - сказала она.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Выборы-2026ВыборыЦентризбирком (ЦИК РФ)Элла ПамфиловаРоссияНовостиОбщество
 
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