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В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК

В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В России открылись и работают все избирательные участки – ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования -2026 и сообщила об открытии избирательных участков РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T10:36

2026-09-18T10:36

2026-09-18T10:36

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СИМЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова объявила старт Единого дня голосования -2026 и сообщила об открытии избирательных участков на территории страны."В стране уже открылись избирательные участки, и мы объявляем старт единого дня голосования", – сказала Памфилова во время брифинга о начале работы избирательных участков по всей стране.По ее словам, голосование началось в штатном режиме, ничего экстраординарного не произошло."Трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности, а безопасность на этих выборах для нас основной приоритет", - сказала глава ЦИК.И подчеркнула, что комиссия также будет придерживаться своих принципов открытости и прозрачности выборов.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Это что-то новое: иностранные наблюдатели восхитились электронным голосованием в РоссииВ Севастополе стартовал первый день основного голосования в Госдуму РФСтарт голосования в Феодосии: что происходит на участках

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выборы-2026, выборы, центризбирком (цик рф), элла памфилова, россия, новости, общество