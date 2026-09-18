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В Новороссийске столкнулись две маршрутки – есть пострадавшие
В Новороссийске столкнулись две маршрутки – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Новороссийске столкнулись две маршрутки – есть пострадавшие
Десять человек пострадали в столкновении двух маршруток на шоссе в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T12:31
2026-09-18T12:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Десять человек пострадали в столкновении двух маршруток на шоссе в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.По данным спасателей, сообщение об аварии поступило 18 сентября в 09.30. ДТП произошло на Анапском шоссе.Для ликвидации последствий аварии привлечено 18 человек и девять единиц техники.В полиции Кубани уточнили, что в результате аварии различные травмы получили пять пассажиров, из них двое несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школуТри человека погибли в ДТП с лосем в Орловской областиПогибли двое: на жителя Таджикистана завели дело за смертельное ДТП на Кубани
https://crimea.ria.ru/20260914/devyat-chelovek-postradali-v-dtp-s-passazhirskim-avtobusom-v-simferopole-1159367701.html
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дтп, происшествия, новости, новороссийск, кубань, гу мчс рф по республике крым, мчс краснодарского края
В Новороссийске столкнулись две маршрутки – есть пострадавшие
МЧС: десять человек пострадали в столкновении двух маршруток в Новороссийске
12:31 18.09.2026 (обновлено: 12:56 18.09.2026)