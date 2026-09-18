https://crimea.ria.ru/20260918/v-minoborony-ozvuchili-strashnye-poteri-kieva-za-nedelyu-1159495073.html
В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю
В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю
Российские военные за неделю на всех фронтах спецоперации ликвидировали свыше 9320 боевиков ВСУ, разбили вражескую боевую технику и вооружение, а также... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T12:45
2026-09-18T12:45
2026-09-18T12:57
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю на всех фронтах спецоперации ликвидировали свыше 9320 боевиков ВСУ, разбили вражескую боевую технику и вооружение, а также обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения формирований противника.Всего в зоне ответственности данной группировки противник потерял свыше полутора тысяч боевиков, три танка, 19 броневиков, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки "Запад" за неделю заняли более выгодное тактическое положение. Уничтожены механизированные, аэромобильные и штурмовые бригада ВСУ, а также бригады морпехов и теробороны."Потери противника на данном направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, разгромлены четырех механизированные, две аэромобильные, две мотопехотные и горно-штурмовая бригада ВСУ, также враг потерял бригады морпехов и теробороны.На этом участке фронта ВСУ за неделю потеряли более 1240 военнослужащих, шесть броневиков, 141 автомобиль и десять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки "Центр" в течении недели поразили формирования четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения и пяти бригад нацгвардии.В указанном квадрате потери киевского режима превысили 2865 боевиков, также сожжены 17 броневиков, 83 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, указали в ведомстве.Подразделения группировки "Восток" продолжают крушить оборону противника, за неделю разгромлены механизированная, три десантно-штурмовые и штурмовая бригада, а также три штурмовых полка, полк дроноводов ВСУ и бригада морпехов."Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1955 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 65 автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.Подразделения группировки "Днепр" также улучшили тактическое положение в своем квадрате, разгромив противника: поражены две механизированные и горно-штурмовая бригады ВСУ, а также штурмовой полк и две бригады теробороны."За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, боевая бронированная машина, 129 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - подытожили в Минобороны РФ.Ранее в пятницу сообщалось, что российские силы за неделю поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, которые работали в интересах ВСУ. Также в течение недели ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на территории Украины.В четверг стало известно, что подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области. Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армией населенного пункта Ольховатка в Харьковской области. В понедельник стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.Также подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогрузУдары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУНовости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво, вооруженные силы россии, инфографика
В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю
Новости СВО: Зеленский за неделю потерял свыше девяти тысяч боевиков
12:45 18.09.2026 (обновлено: 12:57 18.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю на всех фронтах спецоперации ликвидировали свыше 9320 боевиков ВСУ, разбили вражескую боевую технику и вооружение, а также обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения формирований противника.
Всего в зоне ответственности данной группировки противник потерял свыше полутора тысяч боевиков, три танка, 19 броневиков, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки "Запад" за неделю заняли более выгодное тактическое положение. Уничтожены механизированные, аэромобильные и штурмовые бригада ВСУ, а также бригады морпехов и теробороны.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", - говорится в сводке.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, разгромлены четырех механизированные, две аэромобильные, две мотопехотные и горно-штурмовая бригада ВСУ, также враг потерял бригады морпехов и теробороны.
На этом участке фронта ВСУ за неделю потеряли более 1240 военнослужащих, шесть броневиков, 141 автомобиль и десять орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Центр" в течении недели поразили формирования четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения и пяти бригад нацгвардии.
В указанном квадрате потери киевского режима превысили 2865 боевиков, также сожжены 17 броневиков, 83 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, указали в ведомстве.
Подразделения группировки "Восток" продолжают крушить оборону противника, за неделю разгромлены механизированная, три десантно-штурмовые и штурмовая бригада, а также три штурмовых полка, полк дроноводов ВСУ и бригада морпехов.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1955 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 65 автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки "Днепр" также улучшили тактическое положение в своем квадрате, разгромив противника: поражены две механизированные и горно-штурмовая бригады ВСУ, а также штурмовой полк и две бригады теробороны.
"За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, боевая бронированная машина, 129 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - подытожили в Минобороны РФ.
Ранее в пятницу сообщалось
, что российские силы за неделю поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, которые работали в интересах ВСУ. Также в течение недели ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов
по целям на территории Украины.
В четверг стало известно, что подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области. Во вторник
в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армией населенного пункта Ольховатка в Харьковской области. В понедельник стало известно об освобождении трех населенных пунктов
в зоне проведения спецоперации.
Также подразделения группировки войск "Север"
взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили
Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.
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