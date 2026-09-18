https://crimea.ria.ru/20260918/v-minoborony-ozvuchili-strashnye-poteri-kieva-za-nedelyu-1159495073.html

В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю

В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Минобороны озвучили страшные потери Киева за неделю

Российские военные за неделю на всех фронтах спецоперации ликвидировали свыше 9320 боевиков ВСУ, разбили вражескую боевую технику и вооружение, а также... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T12:45

2026-09-18T12:45

2026-09-18T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю на всех фронтах спецоперации ликвидировали свыше 9320 боевиков ВСУ, разбили вражескую боевую технику и вооружение, а также обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки "Север" в Харьковской области продолжают сжимать внутреннее и расширять внешнее кольцо окружения формирований противника.Всего в зоне ответственности данной группировки противник потерял свыше полутора тысяч боевиков, три танка, 19 броневиков, 91 автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения группировки "Запад" за неделю заняли более выгодное тактическое положение. Уничтожены механизированные, аэромобильные и штурмовые бригада ВСУ, а также бригады морпехов и теробороны."Потери противника на данном направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, разгромлены четырех механизированные, две аэромобильные, две мотопехотные и горно-штурмовая бригада ВСУ, также враг потерял бригады морпехов и теробороны.На этом участке фронта ВСУ за неделю потеряли более 1240 военнослужащих, шесть броневиков, 141 автомобиль и десять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки "Центр" в течении недели поразили формирования четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения и пяти бригад нацгвардии.В указанном квадрате потери киевского режима превысили 2865 боевиков, также сожжены 17 броневиков, 83 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, указали в ведомстве.Подразделения группировки "Восток" продолжают крушить оборону противника, за неделю разгромлены механизированная, три десантно-штурмовые и штурмовая бригада, а также три штурмовых полка, полк дроноводов ВСУ и бригада морпехов."Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1955 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 65 автомобилей и четыре артиллерийских орудия", - говорится в сообщении.Подразделения группировки "Днепр" также улучшили тактическое положение в своем квадрате, разгромив противника: поражены две механизированные и горно-штурмовая бригады ВСУ, а также штурмовой полк и две бригады теробороны."За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, боевая бронированная машина, 129 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы", - подытожили в Минобороны РФ.Ранее в пятницу сообщалось, что российские силы за неделю поразили 12 сухогрузов, два парома, танкер и буксир, которые работали в интересах ВСУ. Также в течение недели ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов по целям на территории Украины.В четверг стало известно, что подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Малая Волчья в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Розовка в Запорожской области. Во вторник в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армией населенного пункта Ольховатка в Харьковской области. В понедельник стало известно об освобождении трех населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.Также подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Также сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила логистический центр с военными грузами и сухогрузУдары по Украине сегодня: разбиты два сухогруза с военным имуществом для ВСУНовости СВО: Киев продолжает терять тысячи боевиков и оружие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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