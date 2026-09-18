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В Крыму стартовали выборы

В Крыму стартовали выборы - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Крыму стартовали выборы

В Крыму стартовали выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T08:00

2026-09-18T08:00

2026-09-18T08:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму стартовали выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане начали голосовать. Все проходит спокойно и в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости Крым.В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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