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В Крыму стартовали выборы
В Крыму стартовали выборы - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Крыму стартовали выборы
В Крыму стартовали выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T08:00
2026-09-18T08:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму стартовали выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.Избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане начали голосовать. Все проходит спокойно и в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости Крым.В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избрать достойных и надежных: Аксенов призвал крымчан принять участие в выборахВыборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участкахВсе избирательные участки заранее возьмут под круглосуточную охрану – МВД
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026
В Крыму стартовали выборы
В Крыму стартовали выборы депутатов Госдумы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму стартовали выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также дополнительные выборы регионального и муниципального уровней.
Избирательные участки открылись ровно в 8.00. Крымчане начали голосовать. Все проходит спокойно и в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Все они оснащены источниками энергии на случай отключений света.
Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения. А вот избирателям и наблюдателям самим запрещено производить фото- и видеосъемку на участках.
Голосование продлится три дня. Общественный порядок и безопасность в процессе голосования в дни проведения выборов в Госдуму обеспечивают несколько ведомств, все участки взяты заранее под круглосуточную охрану. В Севастополе помещения для голосования оборудованы укрытиями.
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