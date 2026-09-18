https://crimea.ria.ru/20260918/v-krymu-prodlili-ogranicheniya-na-dvizhenie-poezdov-tavriya-1159511353.html

В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия"

В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия" - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия"

Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 28 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T17:26

2026-09-18T17:26

2026-09-18T16:48

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

транспорт

логистика

железная дорога

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 28 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".13 сентября компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 21 сентября включительно. Ограничение продлевали и ранее.Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через КраснодарВ Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка – ПетровоВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станции

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, железная дорога, крым