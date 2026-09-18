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В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия" - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия"
В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия" - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия"
Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 28 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T17:26
2026-09-18T16:48
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
транспорт
логистика
железная дорога
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 28 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".13 сентября компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 21 сентября включительно. Ограничение продлевали и ранее.Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поезд "Таврия" из Адлера в Симферополь пустят через КраснодарВ Крыму возобновили движение электричек на участке Владиславовка – ПетровоВ Крыму упростили покупку ж/д билета и талона на автобус до станции
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поезд "таврия", гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, железная дорога, крым
В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия"

Поезда крымского направления продолжат курсировать до Керчи до 28 сентября – перевозчик

17:26 18.09.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" по направлению в Крым и из Крыма будут курсировать от Керчи и до нее до 28 сентября включительно. Об этом сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
13 сентября компания сообщала, что поезда "Таврия" по направлению в Крым продолжат курсировать от Керчи и до нее с материка до 21 сентября включительно. Ограничение продлевали и ранее.
"До 28 сентября включительно для поездов "Таврия" крымского направления сохраняется действующая схема движения: поезда следуют до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляются от нее", - сообщили в компании в канале в МАКС.
Отмечается, что на участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами.
Расписание автобусов, правила пересадки и информация о покупке талонов размещены на сайте компании.
На привокзальной площади в Керчи для удобства пассажиров оборудовали детскую игровую зону под тентом, а также зону отдыха со скамейками и столами. А на путях установлены специальные переносные мостики, которые позволяют пройти от платформы до автобусов без необходимости подниматься на мост.
Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период в Крым будут курсировать четыре поезда "Таврия" из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера.
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Поезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессТранспортЛогистикаЖелезная дорогаКрым
 
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