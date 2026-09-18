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В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах
Первый день голосования в Крыму и Севастополе завершился, в 20.00 все избирательные участки закрылись, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T20:00
2026-09-18T20:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Первый день голосования в Крыму и Севастополе завершился, в 20.00 все избирательные участки закрылись, передает корреспондент РИА Новости Крым.В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения.Голосование продлится до 20 сентября включительно. В этом году в Крыму зарегистрированы 1 469 906 избирателей. Часть из них голосуют дистанционно. Также желающие могут проголосовать на дому – по состоянию здоровья или другой уважительной причине, предварительно уведомив участковую избирательную комиссию, в том числе в день голосования по телефону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, выборы в крыму и севастополе, выборы-2026
В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах

В Крыму и Севастополе завершился первый день голосования на выборах

20:00 18.09.2026
 
© РИА Новости КрымВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Первый день голосования в Крыму и Севастополе завершился, в 20.00 все избирательные участки закрылись, передает корреспондент РИА Новости Крым.
В дни проведения выборов работают 1098 избирательных участков, и дополнительно – три десятка временных участков для голосования. Во всех территориальных и участковых комиссиях осуществляется видеонаблюдение. Трансляция ведется в общественный штаб наблюдения.
Голосование продлится до 20 сентября включительно. В этом году в Крыму зарегистрированы 1 469 906 избирателей. Часть из них голосуют дистанционно. Также желающие могут проголосовать на дому – по состоянию здоровья или другой уважительной причине, предварительно уведомив участковую избирательную комиссию, в том числе в день голосования по телефону.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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