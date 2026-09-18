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В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд
В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд
В Кировском районе Крыма будут судить предпринимателя, по вине которого в игровой комнате пострадал ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T15:38
2026-09-18T15:38
2026-09-18T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма будут судить предпринимателя, по вине которого в игровой комнате пострадал ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Инцидент произошел в марте 2025 года в селе Яркое Поле.Администрация игровой комнаты не отреагировала на этот факт, в результате чего платформа под тяжестью обрушилась и 8-летний мальчик сломал ногу.Как сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ, уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас расследование завершено, материалы дела направлены в суд.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма организовала проверку сведений из социальных сетей о травмировании ребенка на детской площадке в парке Годлевского в Алупке. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в КраснодареУдар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует БастрыкинВ Севастополе выявили опасные игровые площадки
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В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд
В Крыму предпринимателя ждет суд за травмирование 8-летнего мальчика в игровой комнате