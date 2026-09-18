https://crimea.ria.ru/20260918/v-krymu-8-letniy-rebenok-slomal-nogu-v-igrovoy-komnate---predprinimatelya-zhdet-sud-1159507749.html

В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд

В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд

В Кировском районе Крыма будут судить предпринимателя, по вине которого в игровой комнате пострадал ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T15:38

2026-09-18T15:38

2026-09-18T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма будут судить предпринимателя, по вине которого в игровой комнате пострадал ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Инцидент произошел в марте 2025 года в селе Яркое Поле.Администрация игровой комнаты не отреагировала на этот факт, в результате чего платформа под тяжестью обрушилась и 8-летний мальчик сломал ногу.Как сообщили в крымском управлении Следственного комитета РФ, уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас расследование завершено, материалы дела направлены в суд.Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма организовала проверку сведений из социальных сетей о травмировании ребенка на детской площадке в парке Годлевского в Алупке. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок пострадал при столкновении гидроциклов на реке в КраснодареУдар ногой в голову ребенка: инцидент в Ялте контролирует БастрыкинВ Севастополе выявили опасные игровые площадки

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2026

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