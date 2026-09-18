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В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литр
В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литр - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литр
В пятницу, 18 сентября, на 110 АЗС Крыма поступил в продажу бензин по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T10:54
2026-09-18T10:54
2026-09-18T11:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен– РИА Новости Крым. В пятницу, 18 сентября, на 110 АЗС Крыма поступил в продажу бензин по цене не выше 100 рублей за литр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтопэнерго.С 18:00 на 52 автозаправочных станциях сети "ТЭС" в продаже бензин марки АИ-92: 104 тонны (46 станций), АИ-95 в количестве 50 тонн (27 станций), а также ДТ: 102 тонны (41 станция).Ранее в пятницу глава администрации Черноморского района Андрей Шатыренко сообщал, что в регионе на АЗС можно заправить автомобиль топливом по талонам исключительно один раз в семь дней.Также сообщалось, что в Севастополе в пятницу, 18 сентября, будут продавать топливо марок АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 по льготной цене по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три вида топлива по 100 рублей за литр скоро поступят в СевастопольРоссийские нефтезаводы нарастили выпуск топливаВ России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – Новак
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В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литр
В Крым на 110 АЗС завезли бензин для продажи по 100 рублей за литр
10:54 18.09.2026 (обновлено: 11:56 18.09.2026)