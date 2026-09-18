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В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать
В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать
В Феодосии в пятницу пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера. РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T15:03
2026-09-18T15:03
2026-09-18T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать
В Феодосии в пятницу будут стрелять в рамках учений – мэрия