https://crimea.ria.ru/20260918/v-feodosii-budut-strelyat--vlasti-prosyat-lyudey-ne-panikovat-1159505336.html

В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать

В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать - РИА Новости Крым, 18.09.2026

В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать

В Феодосии в пятницу пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера. РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T15:03

2026-09-18T15:03

2026-09-18T15:03

учения

феодосия

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Феодосии в пятницу пройдут учения военных со стрельбой. Как сообщает пресс-служба администрации города, громкие звуки могут быть слышны до позднего вечера.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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