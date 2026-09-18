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В чем смысл продления в Крыму до 1,5 лет кредитных каникул для бизнеса - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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В чем смысл продления в Крыму до 1,5 лет кредитных каникул для бизнеса
В чем смысл продления в Крыму до 1,5 лет кредитных каникул для бизнеса - РИА Новости Крым, 18.09.2026
В чем смысл продления в Крыму до 1,5 лет кредитных каникул для бизнеса
Отмена и ослабление по инициативе Крыма ограничений для малого и среднего бизнеса, действующих согласно федеральному закону, поможет предприятиям республики,... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T06:04
2026-09-18T06:04
ольга виноградова
государственный совет рк (госсовет)
бизнес
крымский бизнес
кредитные каникулы
экономика
экономика крыма
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Ольга Виноградова: Продление кредитных каникул для бизнеса Крыма позволит предприятиям выйти в активный рост
Ольга Виноградова: Продление кредитных каникул для бизнеса Крыма позволит предприятиям выйти в активный рост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Отмена и ослабление по инициативе Крыма ограничений для малого и среднего бизнеса, действующих согласно федеральному закону, поможет предприятиям республики, работа которых подчинена сезонному циклу, выполнить кредитные обязательства и выйти в активный рост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.На днях в пресс-службе Госсовета РК сообщили, что в парламенте Крыма поддержали проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу продления кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства с 6 месяцев до 18, то есть до полутора лет.Комментируя это решение, Виноградова уточнила, что 14 сентября состоялось заседание возглавляемого ею комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике, где это предложение было поддержано."А сам Государственный совет будет голосовать уже в двадцатых числах сентября... И после голосования обращение будет направлено в правительство Российской Федерации", – добавила Виноградова.Согласно действующему на сегодняшний момент федеральному закону "Об особенностях изменения условий договора по требованию заемщиков для субъектов малого и среднего предпринимательства" у бизнеса есть возможность получить отсрочку только на 6 месяцев, и благодаря политике Центрального банка и управления российских банков из первой десятки, в Крыму почти все заемщики могут воспользоваться этой мерой.Коме того, в действующем законе есть еще одно ограничение: воспользоваться мерой поддержки в виде отсрочки выплат могут только те субъекты предпринимательства, у которых договоры кредитов и займов были заключены после 1 марта 2024 года."А на сегодняшний момент для Республики Крым – мы встречались с банковским сообществом и анализировали – это где-то чуть более 50% заемщиков", – сказала Виноградова.Чтобы оказать поддержку было проще и для этого не приходилось действовать "в рамках отдельных положений каждого банка, который индивидуально их разрабатывает почти под каждого заемщика", мера должна быть прописана в законе, именно поэтому Крым и выступил с предложением отменить ограничение, касающееся регистрации договоров и продлить срок возможных кредитных каникул, добавила она."Исходим из того, что существует сезонный цикл, как в туристическом сегменте, когда мы в первую очередь привязаны к теплому периоду года, так и у сельского хозяйства, где мы привязаны к посадочным нормам. Мы понимаем, что если потеряли три месяца летом, то три месяца активного сезона зимой все равно их не заменят... Понимаем, что фактически активная работа идет 3, 4, 5, 6 месяцев, а в остальную часть года предприятия готовятся к тому, чтобы пройти в пике для зарабатывания средств, для развития. Именно на эти предприятия и направлено наше предложение", – подчеркнула она.По словам Виноградовой, расширение таким образом мер поддержки на законодательном уровне позволит крымским предприятиям пройти новый цикл с активной работой и скопить недостающие или необходимые средства для того, чтобы зайти дальше в исполнение своих обязательств по кредитным продуктам."Это поддержит наши предприятия и позволит им выйти дальше в активный рост", – заключила глава комитета ГС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кредитные каникулы – как это работает и кому дадут отсрочку по платежам "Антикризисный навигатор" запустили в Крыму для поддержки бизнеса
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ольга виноградова, государственный совет рк (госсовет), бизнес, крымский бизнес, кредитные каникулы, экономика, экономика крыма
В чем смысл продления в Крыму до 1,5 лет кредитных каникул для бизнеса

Продление кредитных каникул для бизнеса Крыма позволит предприятиям выйти в активный рост

06:04 18.09.2026
 
© Министр имущественных и земельных отношений Республики КрымДеньги и калькулятор
Деньги и калькулятор
© Министр имущественных и земельных отношений Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Отмена и ослабление по инициативе Крыма ограничений для малого и среднего бизнеса, действующих согласно федеральному закону, поможет предприятиям республики, работа которых подчинена сезонному циклу, выполнить кредитные обязательства и выйти в активный рост. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
На днях в пресс-службе Госсовета РК сообщили, что в парламенте Крыма поддержали проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу продления кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства с 6 месяцев до 18, то есть до полутора лет.
Ольга Виноградова: Продление кредитных каникул для бизнеса Крыма позволит предприятиям выйти в активный рост
06:04
Комментируя это решение, Виноградова уточнила, что 14 сентября состоялось заседание возглавляемого ею комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике, где это предложение было поддержано.
"А сам Государственный совет будет голосовать уже в двадцатых числах сентября... И после голосования обращение будет направлено в правительство Российской Федерации", – добавила Виноградова.
Согласно действующему на сегодняшний момент федеральному закону "Об особенностях изменения условий договора по требованию заемщиков для субъектов малого и среднего предпринимательства" у бизнеса есть возможность получить отсрочку только на 6 месяцев, и благодаря политике Центрального банка и управления российских банков из первой десятки, в Крыму почти все заемщики могут воспользоваться этой мерой.
Но превышение сроков, обусловленных законом, "имеет свои следы в кредитной истории любого предприятия", что очень важно и создает определенные риски для дальнейшей деятельности, отметила Виноградова.
Коме того, в действующем законе есть еще одно ограничение: воспользоваться мерой поддержки в виде отсрочки выплат могут только те субъекты предпринимательства, у которых договоры кредитов и займов были заключены после 1 марта 2024 года.
"А на сегодняшний момент для Республики Крым – мы встречались с банковским сообществом и анализировали – это где-то чуть более 50% заемщиков", – сказала Виноградова.
Чтобы оказать поддержку было проще и для этого не приходилось действовать "в рамках отдельных положений каждого банка, который индивидуально их разрабатывает почти под каждого заемщика", мера должна быть прописана в законе, именно поэтому Крым и выступил с предложением отменить ограничение, касающееся регистрации договоров и продлить срок возможных кредитных каникул, добавила она.
Предлагая новые сроки –18 месяцев – исходили из того, что, хотя у каждой экономической отрасли – сельского хозяйства, туризма, промышленности, транспорта – есть свои нюансы, многое в их работе в Крыму связано с сезонностью тех или иных работ, пояснила Виноградова.
"Исходим из того, что существует сезонный цикл, как в туристическом сегменте, когда мы в первую очередь привязаны к теплому периоду года, так и у сельского хозяйства, где мы привязаны к посадочным нормам. Мы понимаем, что если потеряли три месяца летом, то три месяца активного сезона зимой все равно их не заменят... Понимаем, что фактически активная работа идет 3, 4, 5, 6 месяцев, а в остальную часть года предприятия готовятся к тому, чтобы пройти в пике для зарабатывания средств, для развития. Именно на эти предприятия и направлено наше предложение", – подчеркнула она.
По словам Виноградовой, расширение таким образом мер поддержки на законодательном уровне позволит крымским предприятиям пройти новый цикл с активной работой и скопить недостающие или необходимые средства для того, чтобы зайти дальше в исполнение своих обязательств по кредитным продуктам.
"Это поддержит наши предприятия и позволит им выйти дальше в активный рост", – заключила глава комитета ГС.
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