https://crimea.ria.ru/20260918/ukreplenie-yadernoy-triady-stanet-prioritetom-novoy-gosprogrammy-vooruzheniy-rf-1159521046.html

Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ

Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ

Проект новой госпрограммы вооружения обсуждался в пятницу, 18 сентября, в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, которое провел президент России Владимир... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T22:59

2026-09-18T22:59

2026-09-18T22:59

россия

новости

владимир путин (политик)

оборонно-промышленный комплекс россии

военно-промышленный комплекс (впк)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Проект новой госпрограммы вооружения обсуждался в пятницу, 18 сентября, в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, которое провел президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что новая госпрограмма вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса России станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружения и техники для оснащения российской армии и других силовых структур.Также в рамках госпрограммы планируется совершенствовать систему ПВО. При этом среди безусловных приоритетов - укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире, добавил президент России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к ЕвропеПереговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявлениеВ России повышается безопасность авиаперевозок – Путин

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, владимир путин (политик), оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), безопасность