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Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2026
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Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ
Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ
Проект новой госпрограммы вооружения обсуждался в пятницу, 18 сентября, в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, которое провел президент России Владимир... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T22:59
2026-09-18T22:59
россия
новости
владимир путин (политик)
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Проект новой госпрограммы вооружения обсуждался в пятницу, 18 сентября, в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, которое провел президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что новая госпрограмма вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса России станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружения и техники для оснащения российской армии и других силовых структур.Также в рамках госпрограммы планируется совершенствовать систему ПВО. При этом среди безусловных приоритетов - укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире, добавил президент России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Давайте жить дружно, иначе нам придется отвечать": Путин обратился к ЕвропеПереговоры о мире с Украиной – Путин сделал заявлениеВ России повышается безопасность авиаперевозок – Путин
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россия, новости, владимир путин (политик), оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк), безопасность
Укрепление ядерной триады станет приоритетом новой госпрограммы вооружений РФ

Укрепление ядерной триады и БПЛА станут приоритетами новой госпрограммы вооружений РФ

22:59 18.09.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФУчения ядерных сил
Учения ядерных сил
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Проект новой госпрограммы вооружения обсуждался в пятницу, 18 сентября, в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, которое провел президент России Владимир Путин.

"Основные направления новой государственной программы вооружения определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий", – сказал Путин.

Глава государства отметил, что новая госпрограмма вооружения и программа развития оборонно-промышленного комплекса России станут основой для разработки и серийного производства современных систем вооружения и техники для оснащения российской армии и других силовых структур.
"Особое внимание будет уделено развитию широкого ряда беспилотных роботизированных комплексов различного назначения, а также высокоточных средств поражения", – подчеркнул Путин.
Также в рамках госпрограммы планируется совершенствовать систему ПВО. При этом среди безусловных приоритетов - укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире, добавил президент России.
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