https://crimea.ria.ru/20260918/turpotok-v-alupku-vyros-na-80-protsentov-za-dva-goda-1159510975.html

Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года

Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года

В этом году Алупка приняла на 80 процентов больше туристов, чем в 2023 году. Этому, в частности, поспособствовала реконструкция и благоустройство главных... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T16:54

2026-09-18T16:54

2026-09-18T16:54

крым

владимир константинов

алушта

алупка

благоустройство

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340379_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9fee12827f815b2cc5fbc939e54822f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году Алупка приняла на 80 процентов больше туристов, чем в 2023 году. Этому, в частности, поспособствовала реконструкция и благоустройство главных достопримечательностей курортного городка. Об этом по итогам рабочей поездки на Южный берег Крыма сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По информации Константинова, с 2024 года в Алупке силами инвесторов проводится комплексное благоустройство общественных территорий. За два года здесь отреставрированы и созданы Восточный и Воронцовский променады, туристический центр "Восточный", "Летний театр" на 1,2 тысячи зрителей, Воронцовский парк площадью более 40 га и Воронцовские купальни, детский пляж, сквер у Храма Архангела Михаила и другие объекты.В Алуште отремонтированы набережная, парки и скверы, дворы. Открыты новые объекты на территории Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд РФ "Крымский", перечислил спикер крымского парламента. В этом году также отреставрирована полуротонда - один из символов города. Также обновлена алуштинская школа №3 имени А. Н. Крисанова. Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в КерчиВ Севастополе четыре пустыря превратятся в скверы в 2027 годуВ Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до Титова

крым

алушта

алупка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, алушта, алупка, благоустройство, новости крыма