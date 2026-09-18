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Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года
Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года
В этом году Алупка приняла на 80 процентов больше туристов, чем в 2023 году. Этому, в частности, поспособствовала реконструкция и благоустройство главных... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году Алупка приняла на 80 процентов больше туристов, чем в 2023 году. Этому, в частности, поспособствовала реконструкция и благоустройство главных достопримечательностей курортного городка. Об этом по итогам рабочей поездки на Южный берег Крыма сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По информации Константинова, с 2024 года в Алупке силами инвесторов проводится комплексное благоустройство общественных территорий. За два года здесь отреставрированы и созданы Восточный и Воронцовский променады, туристический центр "Восточный", "Летний театр" на 1,2 тысячи зрителей, Воронцовский парк площадью более 40 га и Воронцовские купальни, детский пляж, сквер у Храма Архангела Михаила и другие объекты.В Алуште отремонтированы набережная, парки и скверы, дворы. Открыты новые объекты на территории Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд РФ "Крымский", перечислил спикер крымского парламента. В этом году также отреставрирована полуротонда - один из символов города. Также обновлена алуштинская школа №3 имени А. Н. Крисанова. Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в КерчиВ Севастополе четыре пустыря превратятся в скверы в 2027 годуВ Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до Титова
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крым, владимир константинов, алушта, алупка, благоустройство, новости крыма
Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года
В Алупке после комплексного благоустройства за счет инвесторов турпоток вырос на 80%
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году Алупка приняла на 80 процентов больше туристов, чем в 2023 году. Этому, в частности, поспособствовала реконструкция и благоустройство главных достопримечательностей курортного городка. Об этом по итогам рабочей поездки на Южный берег Крыма сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Несмотря на все сложности, вызванные топливным и энергетическим кризисом, развитие городов продолжается, реализуются проекты в том числе в сфере туризма... Как результат - туристический поток в Алупке в 2025 году вырос на 80% по сравнению с 2023 годом", – написал он в МАКС.
По информации Константинова, с 2024 года в Алупке силами инвесторов проводится комплексное благоустройство общественных территорий. За два года здесь отреставрированы и созданы Восточный и Воронцовский променады, туристический центр "Восточный", "Летний театр" на 1,2 тысячи зрителей, Воронцовский парк площадью более 40 га и Воронцовские купальни, детский пляж, сквер у Храма Архангела Михаила и другие объекты.
В Алуште отремонтированы набережная, парки и скверы, дворы. Открыты новые объекты на территории Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд РФ "Крымский", перечислил спикер крымского парламента.
В этом году также отреставрирована полуротонда - один из символов города. Также обновлена алуштинская школа №3 имени А. Н. Крисанова.
"Планируется, что 1 сентября 2027 года более тысячи учащихся, которые временно переведены в другие городские образовательные учреждения, вернутся в современную школу", - рассказал председатель Госсовета РК.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план
по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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