Рейтинг@Mail.ru
Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260918/turpotok-v-alupku-vyros-na-80-protsentov-za-dva-goda-1159510975.html
Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года
Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года - РИА Новости Крым, 18.09.2026
Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года
В этом году Алупка приняла на 80 процентов больше туристов, чем в 2023 году. Этому, в частности, поспособствовала реконструкция и благоустройство главных... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T16:54
2026-09-18T16:54
крым
владимир константинов
алушта
алупка
благоустройство
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340379_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9fee12827f815b2cc5fbc939e54822f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году Алупка приняла на 80 процентов больше туристов, чем в 2023 году. Этому, в частности, поспособствовала реконструкция и благоустройство главных достопримечательностей курортного городка. Об этом по итогам рабочей поездки на Южный берег Крыма сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По информации Константинова, с 2024 года в Алупке силами инвесторов проводится комплексное благоустройство общественных территорий. За два года здесь отреставрированы и созданы Восточный и Воронцовский променады, туристический центр "Восточный", "Летний театр" на 1,2 тысячи зрителей, Воронцовский парк площадью более 40 га и Воронцовские купальни, детский пляж, сквер у Храма Архангела Михаила и другие объекты.В Алуште отремонтированы набережная, парки и скверы, дворы. Открыты новые объекты на территории Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд РФ "Крымский", перечислил спикер крымского парламента. В этом году также отреставрирована полуротонда - один из символов города. Также обновлена алуштинская школа №3 имени А. Н. Крисанова. Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в КерчиВ Севастополе четыре пустыря превратятся в скверы в 2027 годуВ Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до Титова
крым
алушта
алупка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340379_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4a32347ed624d7378d0c89ede6b9d2f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, владимир константинов, алушта, алупка, благоустройство, новости крыма
Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года

В Алупке после комплексного благоустройства за счет инвесторов турпоток вырос на 80%

16:54 18.09.2026
 
© РИА Новости КрымУлица в Алупке
Улица в Алупке - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В этом году Алупка приняла на 80 процентов больше туристов, чем в 2023 году. Этому, в частности, поспособствовала реконструкция и благоустройство главных достопримечательностей курортного городка. Об этом по итогам рабочей поездки на Южный берег Крыма сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Несмотря на все сложности, вызванные топливным и энергетическим кризисом, развитие городов продолжается, реализуются проекты в том числе в сфере туризма... Как результат - туристический поток в Алупке в 2025 году вырос на 80% по сравнению с 2023 годом", – написал он в МАКС.
По информации Константинова, с 2024 года в Алупке силами инвесторов проводится комплексное благоустройство общественных территорий. За два года здесь отреставрированы и созданы Восточный и Воронцовский променады, туристический центр "Восточный", "Летний театр" на 1,2 тысячи зрителей, Воронцовский парк площадью более 40 га и Воронцовские купальни, детский пляж, сквер у Храма Архангела Михаила и другие объекты.
В Алуште отремонтированы набережная, парки и скверы, дворы. Открыты новые объекты на территории Тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд РФ "Крымский", перечислил спикер крымского парламента.
В этом году также отреставрирована полуротонда - один из символов города. Также обновлена алуштинская школа №3 имени А. Н. Крисанова.
"Планируется, что 1 сентября 2027 года более тысячи учащихся, которые временно переведены в другие городские образовательные учреждения, вернутся в современную школу", - рассказал председатель Госсовета РК.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2026 году почти вдвое перевыполнили план по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как продвигается благоустройство зоны отдыха Сморжевского в Керчи
В Севастополе четыре пустыря превратятся в скверы в 2027 году
В Симферополе благоустраивают общественную территорию от Кечкеметской до Титова
 
КрымВладимир КонстантиновАлуштаАлупкаБлагоустройствоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:54Оборонительную башню в Севастополе закрывают на ремонт - что планируют сделать
17:40Россия ответила на новый пакет санкций Евросоюза
17:33Крупнейшие в мире запасы: Путин сделал заявления о газификации в РФ
17:26В Крыму продлили ограничения на движение поездов "Таврия"
17:17"Люди не должны чувствовать себя как на острове": Путин поручил повысить надежность перелетов
17:09В Севастополе к 15.00 проголосовали более 153 тысяч избирателей
17:033,7 млрд рублей помощи: в Крыму турбизнес начал получать первые субсидии
16:54Турпоток в Алупку вырос на 80 процентов за два года
16:41Бьют дронами по домам и автобусам: в ЛНР 4 мирных жителя погибли и пятеро ранены
16:30В России повышается безопасность авиаперевозок – Путин
16:23Музей Крошицкого в Севастополе 19 сентября откроется в историческом здании в центре
16:17Глава участкового Избиркома в Запорожской области и ее семья ранены при атаке ВСУ
16:08Явка на выборах в Крыму на 15:00 составила 16,82%
15:55На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей
15:44В Севастополе будут автоматически индексировать детское пособие
15:38В Крыму 8-летний ребенок сломал ногу в игровой комнате - предпринимателя ждет суд
15:31"Белый цветок" помогает около 200 паллиативным детям в Крыму
15:15Крым перевыполнил план по благоустройству территорий
15:03В Феодосии будут стрелять – власти просят людей не паниковать
14:54Путин проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния