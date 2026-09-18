https://crimea.ria.ru/20260918/tsifrovaya-sreda-stanet-dostupna-30-tysyacham-studentov-na-dalnem-vostoke-1159503126.html

"Цифровая среда" станет доступна 30 тысячам студентов на Дальнем Востоке

"Цифровая среда" станет доступна 30 тысячам студентов на Дальнем Востоке - РИА Новости Крым, 18.09.2026

"Цифровая среда" станет доступна 30 тысячам студентов на Дальнем Востоке

ВТБ бесплатно обеспечит оборудованием и программным обеспечением для пропускных систем все средние специальные учебные заведения Приморского края в рамках... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T14:00

2026-09-18T14:00

2026-09-18T14:00

втб

банк

цифровизация

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132337886_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c744c983008c46b01b84f4f48c61b85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ВТБ бесплатно обеспечит оборудованием и программным обеспечением для пропускных систем все средние специальные учебные заведения Приморского края в рамках проекта "Цифровая среда", развитие которого началось в 2020 году с Крыма, сообщает банк.Оборудование уже установлено в двух техникумах и монтируется еще в двух учебных заведениях. Всего в ближайшее время проект охватит почти 30 колледжей и техникумов Приморья."Цифровая среда" — это сервис, с помощью которого обычная банковская карта может также работать в качестве пропуска в школу или вуз.В Крыму ежедневно пользуются картами как пропуском более 34 тысяч учащихся из 31 учебного заведения. Предусмотрены также оповещения родителей о входе ребенка в школу и возможность заказа горячего питания в мобильном приложении банка. В ближайшее время в сервисе появится новый функционал – история всех проходов ребенка через проходную школы за день, а также возможность заказать горячее питание на продленке.За последние два года "Цифровая среда" запущена более чем в 10 регионах России. Ее используют более 63,5 тысячи студентов и преподавателей средних и высших учебных заведений, а в школах — около 700 тысяч детей, родителей и педагогов. "Цифровая среда" бесплатна для учащихся и учебных заведений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, цифровизация, новости