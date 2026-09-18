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"Цифровая среда" станет доступна 30 тысячам студентов на Дальнем Востоке
"Цифровая среда" станет доступна 30 тысячам студентов на Дальнем Востоке - РИА Новости Крым, 18.09.2026
"Цифровая среда" станет доступна 30 тысячам студентов на Дальнем Востоке
ВТБ бесплатно обеспечит оборудованием и программным обеспечением для пропускных систем все средние специальные учебные заведения Приморского края в рамках... РИА Новости Крым, 18.09.2026
2026-09-18T14:00
2026-09-18T14:00
2026-09-18T14:00
втб
банк
цифровизация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ВТБ бесплатно обеспечит оборудованием и программным обеспечением для пропускных систем все средние специальные учебные заведения Приморского края в рамках проекта "Цифровая среда", развитие которого началось в 2020 году с Крыма, сообщает банк.Оборудование уже установлено в двух техникумах и монтируется еще в двух учебных заведениях. Всего в ближайшее время проект охватит почти 30 колледжей и техникумов Приморья."Цифровая среда" — это сервис, с помощью которого обычная банковская карта может также работать в качестве пропуска в школу или вуз.В Крыму ежедневно пользуются картами как пропуском более 34 тысяч учащихся из 31 учебного заведения. Предусмотрены также оповещения родителей о входе ребенка в школу и возможность заказа горячего питания в мобильном приложении банка. В ближайшее время в сервисе появится новый функционал – история всех проходов ребенка через проходную школы за день, а также возможность заказать горячее питание на продленке.За последние два года "Цифровая среда" запущена более чем в 10 регионах России. Ее используют более 63,5 тысячи студентов и преподавателей средних и высших учебных заведений, а в школах — около 700 тысяч детей, родителей и педагогов. "Цифровая среда" бесплатна для учащихся и учебных заведений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, цифровизация, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ВТБ бесплатно обеспечит оборудованием и программным обеспечением для пропускных систем все средние специальные учебные заведения Приморского края в рамках проекта "Цифровая среда", развитие которого началось в 2020 году с Крыма, сообщает банк.
Оборудование уже установлено в двух техникумах и монтируется еще в двух учебных заведениях. Всего в ближайшее время проект охватит почти 30 колледжей и техникумов Приморья.
"Цифровая среда" — это сервис, с помощью которого обычная банковская карта может также работать в качестве пропуска в школу или вуз.
В Крыму ежедневно пользуются картами как пропуском более 34 тысяч учащихся из 31 учебного заведения. Предусмотрены также оповещения родителей о входе ребенка в школу и возможность заказа горячего питания в мобильном приложении банка. В ближайшее время в сервисе появится новый функционал – история всех проходов ребенка через проходную школы за день, а также возможность заказать горячее питание на продленке.
За последние два года "Цифровая среда" запущена более чем в 10 регионах России. Ее используют более 63,5 тысячи студентов и преподавателей средних и высших учебных заведений, а в школах — около 700 тысяч детей, родителей и педагогов. "Цифровая среда" бесплатна для учащихся и учебных заведений.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.