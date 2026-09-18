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Цены в Крыму: что подешевело и подорожало в августе

Цены в Крыму: что подешевело и подорожало в августе - РИА Новости Крым, 18.09.2026

Цены в Крыму: что подешевело и подорожало в августе

В августе цены в Крыму по сравнению с июлем снизились на 1,5%. В первую очередь этому способствовало увеличение поставок топлива в регион, а также поступление... РИА Новости Крым, 18.09.2026

2026-09-18T14:30

2026-09-18T14:30

2026-09-18T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В августе цены в Крыму по сравнению с июлем снизились на 1,5%. В первую очередь этому способствовало увеличение поставок топлива в регион, а также поступление нового урожая овощей, скидки от производителей и продавцов некоторых товаров и снижение спроса на отдых. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Елена Денисенко.Что касается продуктов, то в регионе продолжает дешеветь плодоовощная продукция.Кроме того, подешевел отдых в гостиницах, санаториях и экскурсионные услуги. В основном это объясняется снижением спроса на отдых в Крыму из-за уменьшения турпотока к концу летнего сезона.В то же время в республике выросли цены на макароны и крупы по причине увеличения затрат поставщиков на доставку этой продукции в регион. Также подорожали электроника и бытовая техника. У компаний выросли расходы на логистику и закупку импортных компонентов для производства и готовых изделий в условиях летнего ослабления рубля, пояснила специалист."Говоря о годовой инфляции, в августе она замедлилась после резкого скачка в июле, в основном из-за существенного замедления роста цен на топливо. За год товары и услуги в Крыму подорожали заметнее, чем в стране. Основная причина этому – подорожание и ухудшение логистики. Ситуация на топливном рынке проявилась в ценах достаточно широкого круга товаров и услуг, которые традиционно пользуются спросом у граждан. Из-за этого компании переносили в отпускные цены возросшие издержки на топливо", - пояснила Елена Денисенко.И напомнила, что 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующие решения регулятора будут зависеть от динамики инфляции, ожиданий роста цен со стороны граждан и бизнеса и баланса рисков. По прогнозу Банка России, показатель инфляции вернется к 4% в 2027 году и закрепится на цели в дальнейшем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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